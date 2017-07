O Gearworks mají zájem jen mateřské Vítkovice. Nabídly méně, než je posudková hodnota

„Důležité je to, že dlužník začal vykazovat kladné hospodářské výsledky za měsíc květen. Reorganizace má velkou naději na úspěch. Samozřejmě tím, že je postavena na prodeji dlužníkova podniku, tak uvidíme ještě, jak se dlužník vyrovná v připravovaném reorganizačním plánu s tím, že je tam jediná nabídka na částku, která je nižší, než je schůzí věřitelů schválený znalecký posudek,“ řekl Vandrovec. Firma nyní nabídku vyhodnocuje.

Pro schválení znaleckého posudku dnes hlasovalo téměř 88 procent přítomných věřitelů oprávněných hlasovat. Dva věřitelé, kteří s ním nesouhlasili, ale proti schválení posudku podali odvolání.

Vítkovice Gearworks vyrábějí převodové skříně, rypadla, skládkové systémy či díly pro námořní plošiny. Mají 145 zaměstnanců. Patří do strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group ostravského podnikatele Jana Světlíka, v níž je přes 20 firem s dohromady téměř 4000 zaměstnanci. Do finančních potíží a úpadku se kromě Gearworks dostaly ze skupiny ještě firmy Vítkovice Envi, Vítkovice Revmont a Vítkovice Power Engineering (VPE). Právě provázáním obchodů s VPE zdůvodbila firma Gearworks svou insolvenci. Přes 270 věřitelů Gearworks přihlásilo u soudu pohledávky téměř za dvě miliardy korun.

Mluvčí Vítkovic Eva Kijonková sdělila, že Vítkovice Gearworks mají nové zakázky a hledají i nové zaměstnance. „Aktuálně hledáme více profesí, zejména soustružníky a frézaře,“ uvedl finanční ředitel Gearworks Pavel Babiš. Společnost chce momentálně obsadit 20 míst.

Loni podle Kijonkové firma utržila přibližně 191 milionů korun, letos do poloviny roku získala zakázky za 100 milionů. „Naprosto klíčové pro nás bylo do poloviny tohoto roku obnovení důvěry trhu, diverzifikace výroby a optimalizace nákladů, aniž bychom omezili výrobní kapacity. Díky tomu letos očekáváme tržby kolem 200 milionů korun, ovšem s mnohem menšími náklady,“ uvedl generální ředitel společnosti Vladimír Bindzár. Schválení reorganizace a optimalizace chodu podniku by podle Babiše měly vést, spolu se vstupem investora, k zajištění stability firmy a ukončení insolvenčního řízení.

