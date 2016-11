Nejméně nových firem za čtyři roky. Na stravování již dopadá EET

V letošním roce v oboru stravování pravděpodobně vznikne nejméně firem za poslední čtyři roky. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti Bisnode. Důvodem má být mimo jiné zavedení elektronické evidence tržeb (EET) od letošního prosince. Podle zjištění Bisnode však zároveň nelze potvrdit spekulace, že by firmy masově ukončovaly svoji činnost, nebo že by podnikatelé zakládali nové firmy s cílem zakrýt kvůli zavedení EET nápadné skokové výkyvy v tržbách.