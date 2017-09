Elektromobily změní svět jako před 10 lety iPhone

Před deseti lety představila firma Apple svůj první mobilní telefon iPhone, který od té doby změnil svět mobilních telefonů a fakticky i technologií navázaných na mobilní platformy. Podobně by mohlo vést rozšíření automobilů s elektrickým motorem společně s nástupem autonomního řízení, alternativní taxislužby a sdílení aut, ke změnám v osobní dopravě jak ji nyní známe.

Kumulativní účinek na rozšíření elektromobilů mají mít právě navázané trendy, jako jsou autonomní vozy a sdílení aut, napsala agentura Bloomberg s odvoláním na analytickou službu New Energy Finance. Počet prodaných elektrických vozů by měl v roce 2038 překročit prodeje aut se spalovacími motory. To bude mít dopad mimo jiné i na poptávku po ropě.

„Počet elektrických automobilů nemusí sám o sobě tolik růst, ale když k tomu přidáte sdílení vozů a alternativní taxislužbu, čísla se mohou výrazně změnit,“ připustil David Eyton, šéf technologií ropného koncernu BP.

Eurokomisař Šefčovič sází na elektromobilitu:

Většina analytiků připouští, že odklon dopravy od fosilních paliv bude doprovázen snižováním nákladů na výrobu baterií a zvyšování jejich kapacity. K tomu přistupuje i regulace emisí spalovacích motorů, případně úplný zákaz nových aut s pohonem na naftu a benzín.

Velké inovace přitom nepřicházejí přímo a jednoduše, ale spíše postupně a postranními uličkami, uvedl k tomu ekonom a novinář Tim Harford, který připravuje pro BBC pořad o vynálezech, které změnily moderní svět.

„Takové věci jsou mnohem komplikovanější,“ řekl k nástupu elektromotorů. Spíše se dá čekat systémová změna než jen lineární nahrazení spalovacích motorů elektromotory.

Ukazuje to případ nástupu telefonu iPhone v roce 2007. V té době trh s mobilními telefony ovládala finská Nokia, segment luxusních a manažerských přístrojů pak kanadská značka BlackBerry.

Ty následně zmizely z trhu a nahradily je Apple a Samsung, případně Huawei. Nástup chytrých telefonů a mobilních operačních systémů změnil celé odvětví a umožnil například „stvořit“ fenomén mobilní hry Angy Birds finské firmy Rovio Entertainment. První hra vznikla v roce 2009 pro Apple iOS.

Obdobně mohou s nástupem elektromobilů měnit trh osobní dopravy alternativní taxislužby Uber a Lyft. K tomu se přidává dceřiná společnost Alphabet Waymo, jež testuje autonomní vozidla v Kalifornii a Arizoně. Pak může být služba sdíleného autonomního vozu finančně výhodnější alternativou než je vlastnictví klasického automobilu.

Syntetický benzín v roli spasitele spalovacích motorů:

Nižší náklady na údržbu mohou být dalším faktorem, který může rozšíření elektromobilů urychlit zejména ve spojení s autonomními vozidly, míní Francesco Starace, ředitel italské energetické firmy Enel.

Podle poradenské firmy RethinkX budou celkové náklady na provoz elektrických aut 16 centů na míli (2,1 koruny na kilometr) oproti 38 centům na míli u benzínových aut (5,2 koruny na kilometr) už v roce 2021. To může být klíčovým faktorem pro jejich rozšíření. Švýcarská banka UBS uvedla, že elektrický motor ve srovnání se spalovacím čtyřválcem nepotřebuje téměř žádnou údržbu.

Podle Bloomberg New Energy Finance se parita nákladů na pořízení a provoz aut se spalovacím motorem a elektromotorem vyrovná v roce 2020 u aut, která se používají pro sdílení. Pro osobní vlastnictví by to mělo být v roce 2025.

Nástup elektromobilů ve spojení s autonomním řízením může být zpomaleno regulací v dopravě, která je daleko vyšší než na trhu s chytrými telefony. K tomu přistupují stále nevyřešené etické otázky u plně autonomního řízení vozů. To může rozšíření autonomního řízení oddálit až o deset let, někdy k roku 2030, míní Bloomberg New Energy Finance.

Každopádně okolo roku 2040 může posun k elektrovozům snížit denní poptávku po ropě až o 8 milionů barelů, což odpovídá současnému exportu Saúdské Arábie. Přitom pokles celosvětové poptávky po ropě v letech 2008 až 2009 o 1,7 milionů barelů denně vedl k propadu ceny ropy ze 146 dolarů na 36 dolarů za barel.

