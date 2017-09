Němci už nekupují diesely, prodejci bojují o přežití

Debata o budoucnosti dieselových motorů v Německu a jejich zákazu vjezdu do měst způsobila volných pád podílu naftových motorizací u soukromých zákazníků. Zatímco na začátku roku 2016 to bylo 32,2 procenta u nově přihlášených vozů, letos v červenci to je o deset procent méně a do konce roku by mohl podíl spadnout až na 19,9 procenta, odhadli pracovníci centra pro výzkum automobilového průmyslu CAR na univerzitě v Duisburg-Essen.