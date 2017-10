Americký kolorit: šílení střelci zvedají zájem o zbraně

Ve Spojených státech se opakuje stejný scénář. Po útoku střelce, který povraždí desítky nevinných osob, nastoupí média a do posledního detailu popíší události během incidentu, přinesou profil pachatele a seznam obětí. Sociální sítě se zaplní vzpomínkami a modlitbami za nevinné oběti.

Pak následuje volání po rozhodné akci, aby se podobná událost neopakovala. Začne se hovořit o možné regulaci držení zbraní. V reakci na útoky rovněž pravidelně stoupají akcie firem, které zbraně vyrábějí, protože se zvyšuje poptávka po jejich držení.

Po útocích v Las Vagas, kdy střelec útočnou puškou povraždil nejméně 58 lidí a dalších 500 zranil, akcie společnosti American Outdoor Brands Corp. (dříve Smith & Wesson) první den obchodování posílily o 3,2 procenta a akcie firmy Sturm, Ruger & Co. šly nahoru o 3,5 procenta.

Je to stejné jako po útocích v Orlandu v červnu 2016 a San Bernardinu v prosinci 2015, kdy akcie firem vyrábějících zbraně posilují. Strach amerických zákazníků z regulace držení zbraní zvyšuje tržby výrobců pistolí a pušek.

Jak upozornil deník San Francisco Chronicle, v době nejhoršího masového útoku osamoceného střelce v dějinách Spojených států leží v Kongresu zákon, který má zjednodušit držení zbraní a příslušenství. Například se má zrušit omezení nákupu tlumičů, nebo usnadnit převoz legálně držených zbraní do některých amerických států, kde je držení zbraní přísnější.

Po nástupu prezidenta Donalda Trumpa, jehož podporovala i mocná lobby National Rifle Association (NRA), která obhajuje právo každého občana USA držet zbraň, hodnota akcií firem vyrábějící ruční zbraně klesla, protože opadl strach z regulace. O té naopak mluvil Barack Obama.

Výrobce Sturm Ruger v srpnu oznámil, že za druhý kvartál jeho tržby meziročně klesly o 22 procent a zisk o 50 procent, nyní střelba v Las Vegas trend otáčí. Podle serveru Fastcompany je nicméně nepravděpodobné, že by Kongres zpřísnil kontrolu držení zbraní.

Jak ukázala analýza agentury Bloomberg loni po útoku v Orlandu na Floridě, počet kupců zbraní po krvavých incidentech pravidelně roste.

Navíc od ledna 2009, kdy nastoupil Barack Obama do úřadu, do roku 2013, rostl počet zbraní vyrobených ve Spojených státech o 94 procent. Akcie Sturm Ruger stouply od ledna 2009 do konce března 2016 o 1019 procent, Smith & Wesson si polepšil za stejné období o 936 procent.

Podle australského serveru GunPolicy.org, který sbírá data a statistiky o držení zbraní na celém světě, vlastní nejvíce zbraní Američané - 112,6 zbraně na sto obyvatel. Na druhém místě jsou Srbové s 58,2 zbraněmi na sto obyvatel, na třetím Jemen s 54,8 zbraněmi na sto obyvatel.

Odhad počtu zbraní v jednotlivých zemích na 100 obyvatel USA 112,6 Srbsko 58,2 Jemen 54,8 Kypr 36,4 Saudská Arábie 35,0 Finsko 34,2

Pozn.: Česká republika je na 37. místě s 16,3 zbraněmi na sto obyvatel. Zdroj: GunPolicy/ en.wikipedia.org/wiki/Estimated_number_of_guns_per_capita_by_country

