Rozjetý kamion nezadrží, říká o pražských bezpečnostních zábranách architekt

Žlutočerné betonové bloky jsou podle Kučery přímo výsměchem veřejnému prostoru, památkové péči a faktu, že centrum Prahy je na seznamu UNESCO. „Když už by byly zábrany nutné, lze je udělat lépe, tak aby okolí nehyzdily. Máme řadu zdařilých příkladů ze západních metropolí, včetně těch, které mají s teroristickými útoky opravdovou zkušenost,“ upozornil architekt.

Bezpečnost je podle Kučery sice na prvním místě, ale přesto je třeba používat zdravý rozum a nestahovat kalhoty kilometr před brodem. „Takto bychom mohli podobné bloky rozmístit na všech pražských náměstích a ulicích, které jsou více frekventované a snáze dostupné než Staroměstské náměstí,“ uvedl Kučera.

Podívejte se, jak vypadají bezpečnostní zátarasy jinde ve světě:

Doplnil, že podezřelé je i samotné načasování celé akce těsně před parlamentní volby. „Chápal bych, kdyby to bylo dočasně v době vánočních trhů, ale dva měsíce předtím? Považuji to za jasné populistické jednání, snahu šířit strach, a myslím, že by se zodpovědné osoby měly stydět. Vedení města by pak mělo mít odvahu nesmyslné bloky odstranit a nahradit je ohleduplnějším a možná i funkčnějším řešením,“ uvedl Kučera.

Podle tiskového mluvčího magistrátu Víta Hofmana nemá město příliš možností upravit takzvané city bloky kvůli kritériím bezpečnosti. „ Magistrát jedná například s ČVUT o modernějších a efektivnějších zábranách. V tomto případě bychom mohli uvažovat i o možnosti úpravy vzhledu, stále je ale nutné upřednostňovat bezpečnost před estetikou,“ uvedl mluvčí. Přesto je jedním z požadavků města na ČVUT právě i estetický dojem. Zábrany na Staroměstském náměstí vydrží podle Hofmana určitě i v příštím roce.

Ochrana před terorismem? Praha v centru postavila betonové zátarasy

„Ochrana obyvatel by měla být v současné době prioritou a není možné ji podceňovat. Jsou však cesty, jak ochranu zajistit tak, aby neutrpěla kvalita veřejného prostoru v tak exponované lokalitě, jako je Staroměstské náměstí. Může jít cestou preventivních opatření, které jsou přirozenou součástí veřejného prostoru. Jedná se například o zpomalovací retardéry a další typy opatření, které případnému útočníkovi znemožní rychle se rozjet. Namísto nevzhledných betonových zátaras s agresivní černožlutou barevností je možné využít nenápadné, třeba i vysouvací sloupky,“ uvedl k zábranám tiskový mluvčí IPR Praha Marek Vácha.

Hlavní město pošle kromě investice do betonových zábran až 80 milionů korun městské části Praha 1, která by měla za finance letos a v příštím roce vybudovat výsuvné sloupky a posílit městský kamerový systém. „Z důvodu, že se jedná o bezpečnostní opatření, tak nelze v této chvíli informovat o všech konkrétních místech, kterých se to bude týkat,“ zmínila mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková. Dodala, že instalace bezpečnostních prvků není věcí památkářů, ale Policie České republiky.

Dále čtěte: