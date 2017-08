West is the best

Zatímco české ministerstvo zemědělství pod vedením Mariana Jurečky z KDU-ČSL učinilo stejný krok jako jeho kolegové na Slovensku a nechalo chemiky rozebrat místní a západní potraviny, v Polsku rovnou začali stav popisovat jako „potravinový rasismus“.

Když před pár dny vyšel i v Česku průzkum podle očekávání, premiér Sobotka dvojí kvalitu potravin označil za „prokazatelný a vážný problém, který EU musí řešit“. Jenže ve stejné době se dějí na půdě Evropy i jiné důležité věci. Zatímco zástupci V4 buší do stolu, že mají horší Nutellu než ostatní, odmítají se podílet na řešení problému jménem migrační krize, konkrétně na dohodnutém přerozdělování uprchlíků. Čokoláda je pro ně prostě víc. Vzkaz V4 zní asi takhle: Milá EU. My víme, že Itálie či Německo se ohýbají pod náporem migrantů, nám je to ale fuk, protože máme komplikaci s kapitánem Iglem a jeho rybími prsty.

Logicky pak následuje otázka, co země bývalého východního bloku od Evropy vlastně očekávají. Odpověď je bohužel smutná - samy nevědí. Peníze, které z unijního rozpočtu čerpají, se sice hodí, když ale dojde na solidaritu s ostatními, radši ji vyžadují, než projevují. Jak můžeme od EU očekávat, že se bude vážně zabývat odlišnou kvalitou potravin na východě, když východ není ochoten podílet se na elementárních krocích Unie.

Navíc pokud někdo EU vyčítá zbytečné regulace, opravdu by bylo řešením, aby stanovila jednotné podíly složek potravin prodávaných na svém území? Předseda komise Jean - Cllaude Juncker to po jednání s Robertem Ficem odmítl. Unie žádnou takovou legislativu chystat nebude, i když Juncker připustil, že odlišnému složení potravin chce komise věnovat velkou pozornost. A teď zpátky do reality.

