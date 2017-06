My, cyničtí a zrádní

Slova, která zní nejen z Francie, ale i z Německa, nemíří ani tak k obyvatelům nových členských zemí, jako spíš k jejich politické reprezentaci. Podívejme se domů. Pár dní po zmíněné schůzce mluvil Andrej Babiš s agenturou Bloomberg a řekl poměrně jasná slova, která musela zarazit každého evropského politika: „Euro tady nechceme“.

O tomhle tématu se dá hodně mluvit, vážit pro a proti a možná dát v lecčems odpůrcům společné měny za pravdu. Jenže tahle ostrá slova pronesl muž v minulosti ovládající holding Agrofert, jehož firmy v současném evropském rozpočtovém období získaly 201 milionů korun, jak spočítal v aktuálním vydání týdeník Euro. Může existovat zářnější příklad „cynického a zrádného“ postoje k EU? Nemůže.

Mimochodem polovinu z letošní sumy pro holding má obdržet pekárna Penam na něco tak úžasného a obecně potřebného, jako je vývoj inovativní výroby toastového chleba. Jen pro úplnost připomeňme, že v předchozím dotačním cyklu získal holding z EU nejvíce peněz ze všech soukromých firem v Česku, a to 4,9 miliardy korun.

No a aby toho chucpe nebylo málo, Babiš tvrdí, že svým hnutím ANO inspiroval právě vítěze francouzských prezidentských voleb Macrona, se kterým se loni v únoru setkal. „Ano. Macron se vydal v mých stopách,“ odpověděl Bloombergu.

Jenže zase je to celé vedle. Zatímco Babišovy stopy vedou alejí populismu lemovanou větami typu: „Pokud bude v Bruselu více muslimů než Belgičanů, je to jejich problém“, Macron jde úplně jinudy, a to má jeho země na rozdíl od té naší s uprchlíky reálnou zkušenost. Možná by se měl naopak šéf hnutí ANO inspirovat u něj. U vítěze, který vyhrál čestným bojem, nikoliv populismem.

