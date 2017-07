Kdo kope za mýto

S kritikou vládní snahy na rozšíření mýta až o 900 kilometrů vystoupil prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák. Jistě pro to má své důvody, které jsou více či méně opodstatněné. Například ten, že kvůli mýtu zdraží zboží v obchodech a jízdenky na autobus, se nezdá být úplně reálný, ale o to v tomhle sporu zřejmě nepůjde.

Každý, kdo má s mýtem alespoň základní zkušenost (včetně prezidenta svazu), ví, že rozšíření mýta je problém zejména pro Kapsch, tedy stávajícího provozovatele systému. Více zpoplatněných silnic totiž znamená zapojení satelitního systému, stavět brány na státních silnicích je ekonomicky nesmyslné. A satelitní systém není pro Kapsch dobrá výchozí pozice. Ne, že by ho firma neuměla nebo nedokázala provozovat, ale pokud se má budovat něco od nuly, bude stát na stejné startovní čáře jako ostatní zájemci o mýto.

A to je problém, protože v systému mýtných bran má před ostatními sakra náskok. Má vybudované zázemí, software, nasmlouvané dodavatele a to vše za finančního přispění státu. V součtu to znamená lepší výchozí pozici při stanovování konečné sumy, za kterou bude mýtný systém provozovat. A cena, jak víme, bude klíčovým faktorem při rozhodování státu, komu zakázku přidělit.

S přípustnou mírou zkratky se dá tedy říci, že pokud někdo pod praporem toho či onoho dobročinného úmyslu bojuje, aby se nerozšiřovalo mýto, fandí zároveň Kapschi. Nemusí za tím být nic nekalého ani špatného, jen je třeba vědět, jak tuhle hru číst.

Kapsch ještě jednou. Před pár dny přišla do mailových schránek novinářů zpráva s varovným sdělením, že stát ohrožuje kybernetickou bezpečnost systému mýta. Šéf Kapshe Karel Feix si v ní stěžoval, že v rámci příprav výběrového řízení na provozovatele mýta „stát rozdává na USB discích více než 70 tisíc stran citlivé dokumentace komukoliv, kdo si o to požádá.“ Realita je ovšem taková, že ministerstvo dopravy citlivé informace nepodává, žádné bezpečnostní kódy ani přístupy mezi informacemi nejsou. To jen Kapsch byl donucen otevřít část „své“ kuchyně ostatním zájemcům a nelíbí se mu to.

Z událostí posledních dnů plyne jedno potěšující rozuzlení. Firma Kapsch začala usilovat o provoz mýta a činí tak zcela veřejně a otevřeně. Až dosud byla vždycky stranou a zakázky jí tak nějak samy padaly do klína. Ač je v nastávajícím tendru opět favoritem s velkým náskokem před ostatními, je alespoň sympatické vědět, že tentokrát má důvod se obávat, že zakázku nedostane.

