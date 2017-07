O lančmítu a lidech

Opakovaně to potvrdily srovnávací testy, naposledy ten, který zadal ministr zemědělství Marian Jurečka. Při přímém porovnání by i zákazník citlivý na cenu dal přednost výrobku ze separátu, pouze kdyby byl levnější; rovněž tak asi nenajdete v Česku někoho, kdo by dal v rybích prstech přednost nižšímu podílu rybího masa nebo v pracím prášku nižší obsah účinné látky.

Takhle naivní český spotřebitel není, i když možnosti cenové diferenciace u značkových dovážených výrobků využívají obchodníci v Česku již celá desetiletí. Stanovit ceny zboží vzhledem k postavení značky a konkrétního produktu na trhu tak, aby byl maximalizován zisk, patří do základní profesionální výbavy každého obchodníka.

Úplně jinou otázkou je, zda jsou odlišné složení a jiná cenová politika důvodem pro regulaci na unijní úrovni. Budiž řečeno rovnou, že nikoli, ale zároveň je zjevné, že občasné porovnání těchto rozdílů, které jsou třeba v případě toho lančmítu opravdu iritující, nemůže uškodit. Pokud spotřebitel bude reagovat na tyhle podněty tím, že daný výrobek přestane nakupovat, dokud se jeho složení nezmění, bude to nejlepší a zcela odpovídající obrana. A že to funguje, o tom není pochyb, koneckonců proč by Pepsi inzerovala, že už v Česku nesladí své nápoje kukuřičným sirupem, ale řepným cukrem?

Teď ke kulturním rozdílům v cestovním ruchu - známý z hotelového byznysu mi vyprávěl, jak se v hotelových „all-inclusive“ resortech ve francouzských zámořských územích, kde mají současně turisty ze Spojených států a Francie, vyrovnávají s hodně rozdílnými nároky a požadavky klientely. A že rozdíly existují, to najdete tady.

Američané se liší jak v přístupu k jídlu, tak v pití: nejsou sice mlsní, ale konzumují od rána, a kolem poledne již mají dost, takže obsah alkoholu v míchaných nápojích jim barmani v čase snižují, aby zákazníci nedopadli úplně špatně. Francouzi jsou nesrovnatelně náročnější, ale jedí a pijí mnohem méně. Naštěstí jsou tak odlišní, že se v jednom resortu najde praktické řešení pro obě skupiny: bufetovou večeři a pití k ní dávají z kvalitních ingrediencí, takže Francouzi nebrblají (mají v byznysu pověst snad nejnáročnějších klientů), zatímco Američané jsou po celém dni tak unavení, že se jídlu a pití věnují už s podstatně menším zanícením. Nákladově se to dá zvládnout.

Před měsícem jsem byl na prodlouženém víkendu na Istrii, kde byla na večeři podávané formou bufetu docela pestrá klientela s převahou Němců a Italů, do toho Rakušané a pár Chorvatů, Čechů a Maďarů. Pití nebylo v ceně, takže nemohl vyniknout pronikavý rozdíl mezi Severem a Jihem, kdy středostavovské starší Italy obojího pohlaví v podstatě nepřistihnete, že by intenzivně konzumovali. Stejně tak u pokrmů si nakládají mnohem menší porce, a nepřinesou si talíř zákusků, ani když je zadarmo. Nejblíže k tomuhle spotřebnímu vzorci mají Chorvati, zatímco Češi jsou z hlediska sklenice a talíře k nerozlišení od Němců.

Pozoruhodné je chování, když se v „all-inclusive“ programech podávají alkoholické nápoje, svéráz národního nasávání přitom vynikne zejména při konzumaci lihovin. Že se Rusové destilátů nebojí, to není kulturní stereotyp, a takoví Britové jsou také kapitola sama pro sebe (tedy když nejde o příslušníky vyšších vrstev, kteří se chovají naopak upjatě). Poláci, Slováci, Češi a Němci se rádi utrhnou z řetězu, zhruba v tomto pořadí.

Jděte tam, kde si s ostatními hosty sednete, a nebudete se vzájemně obtěžovat. Teprve tak bude léto pochváleno.

