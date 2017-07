Lidovecká panika

Starostové a nezávislí si nepostaví svůj STAN na záhonku KDU-ČSL a půjdou do sněmovních voleb samostatně. Ještě před hlasováním celostátního výboru tak alespoň mluvili členové vedení. A od hnutí je to velmi rozumný krok. Tím, že by využilo nabídku zařadit se na kandidátky lidovců, by prokázalo stejnou zbabělost, jako když lidovci couvli z přichystané koalice.