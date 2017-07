Sobotka nám v Bruselu zařídil dobré jídlo. Teď ještě, aby ho i zaplatil

Zní to skoro jako pohádka. Premiér Bohuslav Sobotka pověří slovenského premiéra Roberta Fica, aby v Bruselu vyjednal pro celou visegrádskou čtyřku (ta stále toxičtější parta) lepší jídlo a on to fakt dokáže! Předseda Evropské komise a milovník šampaňského (žádná sladká bohemka!) Jean-Claude Juncker teď na kameru slíbil, že si i my zasloužíme západní důstojnost.