Utajené Lety

Je to jen pár dní, co podpisem prezidenta skončila tahanice o podobu zákona o registru smluv. Oproti původní verzi začne nyní platit řada výjimek, například pro firmy s majoritní účastí kraje, některé zbrojařské firmy, některé státní podniky či veřejnoprávní média. Pro současnou situaci v Česku je to příznačné. Zákonodárci podobou tohoto zákona dávají veřejnosti najevo, že jí není nic do toho, jak a s kým stát obchoduje.

Stejně přistoupila vláda k problému Letů. Je proto důležité si uvědomit, že jakákoliv touha stát ve stínu a nebýt transparentní s sebou nese nepříjemné otázky. Logicky pak vláda dělá chybu, když tenhle opar nechá vznášet se nad tak delikátní a pro genetický kód Česka důležitou věcí, jako je vyrovnání se s romským holokaustem.

Samozřejmě, že by se našla skupina lidí, která by tvrdila, že vláda platí moc a k čemu že to celé je. Jenže je právě velkou odvahou se těmto lidem postavit. Tajením si vláda dělá jen alibi a konfrontaci se stejně nevyhne. Navíc jde o veřejné peníze vydané ze státního rozpočtu a vláda dříve nebo později bude muset částku zveřejnit, pokud o to někdo požádá zákonnou cestou. Abychom byli spravedliví, částku si přála utajit zemědělská firma AGPI, stát na to ale ochotně přistoupil.

Kauza je příznačná současnému Česku ještě v jedné věci. Všichni tak nějak počítají s tím, že v tomto případě jde o peníze a kolem nich se vlastně dvacet let pořád lavírovalo. Pravda je ovšem ta, že částka, ať už to bude 500 milionů nebo 2 miliardy, je v tomto případě druhořadá. Důležité je, aby stát dokázal hojit staré rány a díky tomu nemoc, kterou je společnost stále více nakažena, nemohla bujet. Všichni víme, o co jde.

