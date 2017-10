Piráti: Putin, Babiš, uprchlíci? Možná, asi, nevím, snad, spíše ne

Preference Pirátů s každým dalším průzkumem rostou a vypadá to, že strana dredatých matfyzáků je na nejlepší cestě do sněmovny. Mají však jednoho velkého nepřítele a tím je čas. Může se zdát, že deset dní do hlasování je jen chvilka a s očekávaným dvouciferným výsledkem strany už nemůže nic zacloumat. Omyl. S každým dalším dnem, další volební debatou, poskytnutým rozhovorem nebo zveřejněným tweetem riskují tvrdý pád v cílové rovince.