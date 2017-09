Pozor na školní záchodky

Po volbách do německého Spolkového sněmu se polovina Evropy zabývá tím, jak mohlo 13 procent voličů nejsilnější evropské ekonomiky dát hlas antidemokratické straně. Vedle toho zapadá jedno klíčové ponaučení, které by měli bedlivě zanalyzovat i české strany. Politici by v žádném případě neměli podceňovat zdánlivě bezvýznamná témata jako jsou třeba toalety na základních školách.