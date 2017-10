Děs a hrůza! Oktoberfest ovládlo sexuální násilí

Za všechno samozřejmě může Merkelová a migranti, kteří nemilosrdně znásilňují naše ženy. Konspirační, proputinovské weby mají skvělé titulky a pánové Okamura, Čech či Klaus mladší hodně ostrou munici do závěrečného volebního boje.

Jenže tady zároveň něco nesedí. „Byl to pokojný Oktoberfest,“ zhodnotil mnichovský policejní mluvčí Marcus da Gloria Martins. Zbláznil se snad? Nebo se vůbec nepodíval do čísel, která sám zveřejnil? Podívejme se tedy, co německé policejní statistiky skutečně říkají. A to pokud možno bez emocí.

V loňském roce došlo v celém Německu skutečně k nárůstu zločinů proti sexuálnímu sebeurčení o tři procenta. Do této kategorie spadá znásilnění, sexuální nátlak, zneužívání dětí, exhibicionismus či držení a šíření dětské pornografie. Přibylo hlavně znásilnění a sexuálního nátlaku.

Křivka tmavě modrých kosočtverců: Zaznamenané případy

Křivka světle modrých čtverců: Objasněné případy

Trojúhelníková křivka: Počet pachatelů (pachatelé, kteří spáchají více trestných činů, jsou do statistik započítáni jen jednou. Vzhledem k změně statistiky srovnání s obdobím před rokem 2009 není vypovídající)

Podíváme-li se však na křivku grafu za celou dekádu, vidíme, že se jedná o zanedbatelný meziroční výkyv. Sexuálně motivovaná kriminalita v Německu prudce poklesla mezi roky 2008 a 2010 a od té doby se drží prakticky na stejné úrovni. V roce 2015, kdy vrcholila uprchlická krize, se meziročně dokonce mírně snížila. Počet sexuálně motivovaných vražd v uplynulých třech letech i přes některé velmi tragické a mediálně známé případy klesl na polovinu. Zatímco v „předuprchlickém“ roce 2014 zaznamenali policejní statistici 18 vražd, loni to bylo devět.

Nemá cenu si nalhávat, že migrační vlna na kriminalitu nemá vliv. Za zhruba čtvrtinou sexuální deliktů stojí cizí státní příslušníci. Z nichž zase většina spadá do kolonky „žadatelé o azyl“ případně „ostatní“ , za čímž lze hledat osoby, u nichž důvod pobytu v Německu není zcela vyjasněn a pravděpodobně se tedy jedná o ilegální imigranty. Mezi pachateli s cizí státní příslušností vedou Turci, kteří s migrační vlnou nemají nic společného, následují však Syřané a Afghánci.

V roce 2014 se pachatelé sexuálních trestných činů bez německého občanství na celkovém počtu podíleli z necelé pětiny. Nejvíce pachatelů mělo opět turecké občanství, Syřané se ve statistikách vůbec neobjevovali a podíl Afghánců byl výrazně nižší. Bez otevření hranic Angelou Merkelovou by tedy sexuální kriminalita v Německu pravděpodobně místo mírného nárůstu mírně klesla.

Strop pro cenu piva na Oktoberfestu? Hospodští se bouří

A jak do toho zapadá stoprocentní nárůst během největšího pivního svátku světa? Vysvětlení je relativně jednoduché. Podle mnichovské policie bylo mnohem více případů než v minulosti odhaleno a tedy i zaregistrováno díky zvýšené policejní prezenci a počtu kamer. Řadě trestných činů na Tereziánské louce se tak podařilo zabránit ještě ve stádiu pokusu. A zvýšená bezpečností opatření v průběhu Oktoberfestu byla právě reakcí na riziko teroristického útoku i příchod stovek tisíc migrantů do země.

Takže shrnuto a podtrženo, kriminalita s migranty mírně stoupla, německé úřady i přes počáteční tápání adekvátně zareagovaly, vše se daří držet v mezích, země se nehroutí, systém nekolabuje a Německo je stejně jako dříve pořád bezpečnou zemí a příjemným místem k životu. Ale vykládejte to diskutérovi ze sociální sítě, který v Německu sice nikdy nebyl, ale má známého, a ten zná někoho, kdo tam žije a prý se to tam fakt už nedá.

