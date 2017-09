Jablko za 30

Částka, kterou si Apple svůj nový telefon nacenil, nevyvolala rozhořčení pouze v Česku, ale i ve výrazně bohatších zemích na západ od českých hranic. V anketě německého serveru Areamobile.de hlasovalo třeba do čtvrtečního rána přes 62 procent respondentů, že Apple neúměrně přestřelil. Nehledě na samotné USA, kde se 999 dolarů ve srovnání se starým kontinentem jeví ještě jako akční cena. Co tedy Apple předraženým produktem sleduje a má šanci, že to vyjde?

Za prvé iPhone X není s vyšší cenou prémiového přístroje průkopníkem, ale spíš následuje trend. Kolem tisícovky dolarů si za nový Samsung Galaxy Note8 už pár týdnu účtuje jihokorejská konkurence. Nyní se s napětím očekává, jakou cenovkou bude opatřen chystaný Huawei Mate 10, který by měl na trh přijít v polovině října. Cena chytrých telefonů nejvyšší technologické třídy jde tedy nahoru a odlepuje se od průměrných přístrojů určených pro méně náročného zákazníka.

Nový iPhone za ledvinu. Nejen pro Indy je novinka Applu z říše snů

Apple sází také na kultovní značku a zkušenost, že fanoušci jsou za špičkový produkt s jablkem ochotni zaplatit. Když začátkem tisíciletí představil již zesnulý Steve Jobs první verzi hudebního přehrávače iPod s cenou 399 dolarů, sklidil za to výsměch a trhy předpovídaly nevalné prodeje. Místo toho se přehrávač stal absolutním hitem a v podstatě odstartoval novou éru, díky níž to Apple dotáhl na nejcennější společnost světa.

Na druhou stranu ne vždy firma tak zabodovala. Technologické posuny posledních verzí iPhone některým uživatelům už nepřipadaly tak závratné, aby byli ochotni automaticky vyměnit starý telefon za nový. V posledních letech i přes rostoucí zisky a hodnotu akcií růst firmy už nebyl tak značný, jak byl Apple zvyklý. Prodeje iPhonu, které tvoří 70 procent tržeb společnosti, zůstávaly za očekáváním.

To Apple potřebuje nutně změnit. U technologickými novinkami prošpikovaného iPhonu X určitě nehrozí, že by fanouškům značky připadal málo nový. Teď je jen otázka, zda je to přiměje sáhnout do peněženky pro odpovídající sumu. Apple je přesvědčen, že ano, a sázka na brzké zlevnění není na místě. Firma se svých původní cen obvykle drží až do uvedení nového produktu.

Čtěte další komentáře autora: