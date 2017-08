Pražská inspirace Vídní a Berlínem? Úplně mimo

Praha má podle Boháče až zbytečně moc parků, na jejichž údržbu nemá město peníze. Ve Vídni by tyto volné plochy podle Boháče jistě využili smysluplněji. To opravdu mluví o městě, jehož polovinu rozlohy pokrývá zeleň, jak vyplývá z nedávno zveřejněné statistické zprávy Vídně? O městě, v jehož středu se nachází obří městský les Prátr a na jehož území se rozkládá i národní prak Lobau, tedy atrakce, za kterou Pražané musejí až na Šumavu nebo do Krkonoš?

Je pravda, že ve Vídni se nachází i jedno z největších současných stavenišť Evropy v okolí zaniklého Südbahnhofu. V tomto případě se však jedná o brownfield, na kterém postupně vznikají nejen kanceláře a byty, ale také 70 tisíc metrů čtverečních velký park Helmuta Zilka. Za jeho údržbu bude muset město Vídeň platit a zatíží jeho rozpočet. Přesto tamní radnice plochu nezastavěla, jak navrhuje šéf IPR v případě Prahy třeba u parčíku na náměstí OSN, tedy v lokalitě, kde je koncentrace brownfieldů v metropoli vůbec nejvyšší.

Nepřesvědčivě zní i navrhovaná inspirace Berlínem. Tam jsou jeřáby skutečně vidět na každém kroku. Příčinou je ale jedna historická událost, které se Praze bohudík (nebo z pohledu IPR možná bohužel) vyhnula. Před více než sedmdesáti lety nejdříve spojenecké bombardéry a následně rudoarmějská děla uvolnily většinu plochy města pro novou developerskou výstavbu. Ta však nemohla odstartovat hned, neschopnost domluvy mezi výhodní a západní městskou částí vedla k téměř třicetileté 150 kilometrů dlouhé a až 500 metrů široké stavební uzávěrce lidově zvané Berlínská zeď.

Až po jejím pádu se mohly stavební stroje naplno rozjet a v podstatě se nezastavily dodnes. A ani v těchto jedinečných a na jiná města nepřenositelných podmínkách nejsou místní z čirého stavebního ruchu nijak nadšeni, což zjistí návštěvník nejpozději do pěti minut od začátku rozhovoru s kterýmkoliv Berlíňanem. Úředníci berlínské radnice by IPR jistě barvitě popsali, jak extrémní podoby může nabrat v Berlíně nesouhlas s plánovanou výstavbou ze strany veřejnosti. Tak jako to před časem popisovali autorovi tohoto komentáře. Občasné protesty několika pražských odpůrců jsou oproti tomu jen slabým odvárkem. A je nutno dodat, že ani rozvoj města Berlíňany neuchránil od přemrštěných cen nemovitostí a nájmů, daleko za představivostí toho, co se nyní s cenami děje v Praze.

Hlavním problémem Prahy není přehršel nezastavěných ploch, ale především diskontinuita vývoje. Po divoké éře v prvním desetiletí milénia se rozvoj města zastavil, v čemž je nutné dát IPR za pravdu. Výsledkem je exploze cen nemovitostí a skutečnost, že pro střední třídu je dnes vlastní bydlení v hlavním městě nedosažitelný sen. Některé kroky IPR však naznačují, že místo posupného návratu k normálu se brzy dočkáme renesance „bémovských“ časů.

