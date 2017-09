O stále menších lžích Miloše Zemana

Jako třeba naposledy na budějovickém veletrhu Země živitelka, když Zeman tvrdil, že na cestu do Ruska s ním poletí podnikatelé třemi letadly. Dokládal jím údajný zájem byznysmenů o podnikání v Rusku. Záhy se však ukázalo, že nábor zájemců na podnikatelskou misi ještě ani nezačal a není tak vůbec jisté, kolik jich s prezidentem poletí. Jistě, prezident je znám jako podporovatel Ruska, a mohl tak chtít doložit jeho důležitost jako obchodního partnera a tedy i správnost svých postojů. To ale opravdu nemohl počkat pár týdnů, až bude znám skutečný počet zájemců? I dvě letadla plná podnikatelů bažících po byznysu na východě by tomuto účelu dobře posloužila.

Nedávno zase Zeman v televizi Barrandov sebevědomě tvrdil, že marže řetězců u rohlíků je 67 procent, zatímco před patnácti lety byla jen 13. Takto přesná čísla budí dojem, že pocházejí z nějakého důvěryhodného zdroje. Přitom není vůbec jasné, kde je prezident vzal. Podle Českého statistického úřadu se marže u potravin pohybují kolem 25 procent. I to by přitom u Zemanových voličů mohlo stačit k vyvolání požadované nenávisti vůči zahraničním vlastníkům.

V červnu zase prezident při návštěvě jaderné elektrárny Dukovany prosazoval, aby končené úložiště vyhořelého jaderného paliva vzniklo ve vytěženém uranovém dole v Dolní Rožínce na Vysočině.

Česko má Bruselu předložit program pro nakládání s radioaktivním odpadem

Zní to sice logicky, v Německu si však ukládání odpadu do bývalých dolů už s katastrofálními následky vyzkoušeli. A proto je toto řešení dnes celosvětově pokládáno za naprosto nevhodné. To ví i tuzemská Správa úložišť radioaktivních odpadů a Zemanovi to jistě někdo z přítomných odborníků ochotně vysvětlil. Jaký však může mít prezident zájem na tom, aby se tuny vysoce radioaktivního materiálu naházely do podzemí Vysočiny?

A tak bychom mohli pokračovat dál. Co výrok, to vyvratitelné, zpochybnitelné nebo minimálně neúplné tvrzení. Proč, zůstává trochu záhadou. Jako vysvětlení se nabízí pokročilý věk a už ne dokonalá sloní paměť spolu s neschopností si tento stav přiznat. Do toho pocit vlastní neomylnosti, který vyvolává prezidentský úřad a hradní kancelář.

Podobny vývoj můžeme sledovat i u Václava Klause, ten se ve svých úvahách však drží vyšší ideologicky názorové úrovně, se kterou je možné nesouhlasit a polemizovat, ale ne ji fakticky vyvracet. Zeman oproti tomu zůstává u přízemních faktů. Nebo spíš fám.

