Piráti olupují Kalouska o voliče. Ve sněmovně chtějí oloupit i ostatní

Tím ale veškerá podobnost končí. Zatímco politický matador Kalousek ani nepředstíral hru na dobro a sliboval, a poté ve vládě i praktikoval, socioekonomický restriktivní program, který nikomu nedal zadarmo ani základní zubní plombu, Piráti slibují lepší časy bez bolesti. Jejich programu není úplně snadné rozumět a spíš než výši různých daní (chtějí snížit zdanění práce) nebo financování veřejných systémů z něj pochopíte, že si u jeho psaní někdo dobře zahulil.

Což strana mimochodem slibuje všem, chce totiž legalizovat konopí. Proč ne, třeba Tomio Okamura bude zhulený vždycky méně nebezpečný než nezhulený. Jen je to v Česku trochu passé: Češi si konopí dávno legalizovali sami, jak v našich ulicích nejlíp poznáte podle vlastního nosu. Represi proto téměř vzdala dokonce i policie, i ta k trávě přistupuje rekreačně. Jinak by totiž nedělala nic jiného.

Piráti chtějí všechno zjednodušit tím, že to prostě zjednoduší – případně hodí z papíru na web. Anebo na stát, jako třeba chronický problém podfinancování našich nekvalitních vysokých škol. Striktně odmítají školné, to má podle nich prostě zaplatit stát. Možná i proto, že někteří z nich si takhle zaplatili i dvě vysoké školy, což se za vlastní peníze dost prodraží.

Jinak jsou Piráti pro i proti (až někdy jindy) euru a hlavně proti všem, jak dnes velí úspěšná protestní móda. Ostatně jejich slogan zní: „Pusťte nás na ně. Všichni nekradou!“ Tím nejspíš myslí sebe, prodávají se totiž jako jediná mocí nezkorumpovaná strana. Možná i proto, že moci zatím zůstali téměř ušetřeni, takže si korupci ani nemohli příliš zkusit.

Je to ale vlastně úplně jedno. Piráti totiž současně říkají, že nic ze svého programu nechtějí ve sněmovně prosazovat, protože jako správná protestní strana rovnou míří do opozice. Tam chtějí čtyři roky pomalu zrát, aby nenásledovali rychlou zkázu podobně protestních Věcí veřejných; ty to před časem ve vládě s protestem trochu přehnaly a nakonec zanikly ještě rychleji, než byly vyrobeny. Zůstal po nich jen duch „supergurua“ Víta Bárty.

Hlas pro Piráty tak de facto znamená vyhozený hlas. Z opozice vám totiž maximálně zbývají obstrukce, což je jistě taky protest, ne však hodný Pirátů. Jejich laboratoří se před časem staly Mariánské Lázně, kde v roce 2014 vyhráli volby a spolu s ANO a ČSSD ovládli město včetně funkce starosty. Už záhy ale museli protestovat proti vlastními starostovi, mladému architektovi, a vyměnit ho. Piráti jsou určitě cool protest, dokud je ovšem nevolí moc lidí.

