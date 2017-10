Smělý cíl. Piráti chtějí deset procent hlasů, aby mohli prosazovat program

Pirátská strana nejde do letošních voleb s úmyslem pouze překročit pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny, za cíl si dává zisk alespoň desetiny hlasů. Piráti jsou podle svého předsedy Ivana Bartoše v případě vstupu do Sněmovny připraveni být v opozici, ale i vstoupit do vlády, pokud budou naplněny podmínky povolební strategie. Podporu kabinetu podmiňují mimo jiné tím, že do něj nebudou nominováni nekompetentní lidé nebo politici s korupční historií.