Bělobrádek mluví jako správný lidovec. Zrada číhá za každým slovem

Celkem „bratrům“ i rozumím. Málokomu se vstupem do sněmovny zvýšila životní úroveň tak jako šéfovi KDU-ČSL a vicepremiérovi Pavlu Bělobrádkovi a ani ministr zemědělství a Bělobrádkův partajní stín Marian Jurečka se nechce na plný úvazek vrátit na traktor. Rozdávat cizí peníze zemědělcům a chodit do televize s mlékem je určitě větší zábava.

Lidovci samozřejmě nejsou žádní überpřímí hoši, a proto rozpad koalice se STAN, které Gazdík dva roky prodával snad všem větším partajím, popírají. Jenže když něco popírají lidovci, nebývá to úplně boží slovo, jak víme. Snad to mají v DNA, že kdykoli vás chtějí o něčem ujistit, ujistí vás mezi řádky spíš o opaku. Jako třeba teď Bělobrádek. Ten se kvůli spekulacím o konci koalice naoko naštval tak hustě, že si za každým mediálním ujištěním o jejím pokračování nemůže odpustit i slova o jejím konci.

A dokonce to dělá způsobem hodným ceny za komunikaci: šéf lidovců nemine snad v žádném rozhovoru větu, aby všechny neujistil, že on sám je fakt pro to, aby STAN nebyl s KDU-ČSL v koalici, ale jen na jejích kandidátkách jako předtím ve spojení s TOP 09. Kdyby vás stejně jako Bělobrádek STAN ujistil v nemocnici lékař o dobrém zdraví, je nejvyšší čas přemýšlet o eutanazii.

Vlastně jen Bůh ví, proč právě lidovci dopustili stát se obětním beránkem Gazdíka, jenž má tradičně mnohem vyšší politické ambice, než jsou skutečné politické možnosti nesourodé starostovské party, již táhne za sebou. Navíc je od toho zrazovali i někteří z externích analytiků, kteří jim prodávají předvolební průzkumy a analýzy. I ti měli problém vidět někde třetí sílu.

Ostatně nemusíte být extra drahý prodavač kouzelných čísel, abyste v historii STAN neviděli jasný trend: ve spolupráci s jinými místními politiky a partami dokáže občas udělat nadprůměrný výsledek v místních nebo krajských volbách, nikdo nikdy ale STAN nechápal jako plnohodnotnou a jasně vyprofilovanou sněmovní nebo dokonce vládní stranu. Tedy pokud za program nebereme Gazdíkův vytrvalý boj proti Praze, jemuž teď dává hezkou ironickou tečku to, že chce být právě v metropoli volebním lídrem.

Dobře to věděl i Kalousek, a proto STAN ve volbách v roce 2010 jen lišácky zneužil kvůli regionálním kandidátkám, protože nově vzniklá TOP 09 v podstatě existovala jen v Praze a tvořili ji dva lidé: on a kníže Schwarzenberg. Cena za to nebyla moc vysoká; nechal jen v televizi vyrůst Gazdíka, který ho za to teď hodil přes palubu, když TOP 09 závodí o setrvání ve sněmovně.

Ale zpět k lidovcům. Ty si jen málokdo spojí s něčím politicky významným. Teď by se mohli do politické historie zapsat tím, že zradí koalici, která vlastně nikdy ani neexistovala.

