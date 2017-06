ČSSD by měla doufat ve volební fiasko. Dá jí novou šanci

Zlatý Stanislav Gross, i ten vedle současného stavu vypadá jako naděje. ČSSD je v politickém nimbu, kdy můžete udělat v podstatě cokoli, a stejně skončíte v pekle. Před časem se to samé přihodilo i ODS, když prohrála několik voleb v řadě, její preference padly na současnou úroveň ČSSD a Petr Nečas, tehdejší premiér a její šéf, páchl prohrou na dálku úplně stejně jako nynější šéf ČSSD Bohuslav Sobotka - příznačně taky premiér, přinejmenším nominálně.

Stejně jako nyní ČSSD neměla tehdy ani ODS odvahu udělat radikální řez, takže skalpel museli vzít do ruky až voliči: ve sněmovních volbách 2013 ODS zařízli na necelých 8 procent, čímž odšpuntovali očistný proces. Nebo přinejmenším na politiku, samozřejmě: i v ODS pořád najdete i nehezké tváře, od nichž byste si nekoupili ani ojeté auto a které se do strany vrací i z horších minulých časů, protože znovu cítí závan moci. Na druhou stranu už sjezdy partaje aspoň neřídí Roman Janoušek s Ivem Rittigem, jistě tedy krok lepším směrem.

ČSSD na tenhle očistný proces teprve čeká. Ve svém čele stále udržuje zoufalého Bohuslava Sobotku, její volební program určitě nechcete aplikovaný na sobě, a když strana náhodou zase hledá náhradu za ministryni školství Kateřinu Valchovou, nemůže si znovu odpustit i jméno Aleny Gajdůškové, jíž voliči nedávno pro jistotu vyvedli ze Senátu. A když pak v Lidovém domě hledají kandidáta na prezidenta, protože Miloše Zemana už taky mají dost, předhodí nám Sobotka odboráře Milana Štěcha.

Jestli ale chcete pochopit skutečné mentální rozpoložení ČSSD, podívejte na Sobotkova šéfporadce Vladimíra Špidlu. Bývalý premiér, jenž se proslavil slovy „Zdroje tu jsou“ a kterého museli už po dvou letech vládnutí uklidit do Bruselu, kde se vaše utopické blouznění celkem dobře ztratí, jako by duševně i fyzicky vystoupil ze 70. let minulého století. I když, abych nebyl úplně nefér: na někoho tak statického jako on je i deset procent volebních hlasů vlastně úspěch.

V Lidovém domě by proto měli doufat v co největší volební fiasko, když už se tolik bojí sami sebe, že na děním totálně ztratili kontrolu. Protože čím větší volební masakr, tím radikálnější pak následná očista. Navíc je to v případě ČSSD i férové: i za její hříchy zatím platila hlavně ODS, jež se s Nečasem a spol. trefila do ideálního momentu, kdy její masakr nemohl být menší.

ČSSD svému trestu zatím utíkala, když doufala, že lidé zapomenou. Nezapomenou. Ostatně je to podobné jako v kartách. S rukou plnou bídných spodků a žaludových osmiček snad můžete odehrát pár kamuflážních her, ale určitě ne celý večer.

