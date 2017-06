S Chovancem přichází zákon, pořádek a samopal do každé rodiny

Ano, Sobotka se ze zoufalství politicky tloukl ode zdi ke zdi. Chvíli propadal tradičnímu třídnímu boji, který v zemi jako Česko nakonec přímo či nepřímo trestá všechny a který v ČSSD v nejobludnější podobě reprezentuje Milan Štěch, odborářské kladivo na živnostníky. Ten se teď na odborářské seanci nechal slyšet, že je potřeba živnostníky potrestat a nahnat do zaměstnání, protože „nikdo neví, jaký je jejich přínos pro tvorbu HDP“.

Některým lidem prostě komunismus z hlavy nevyženete, ani když jim nejvyšší funkcí ve zbytečném Senátu ukážete, jak i demokracie umí být štědrá k méně talentovaným. A mimochodem: už delší dobu mi vrtá hlavou, jaký je vlastně Štěchův přínos pro tvorbu našeho HDP. Snad že z něj každý měsíc odčerpá svůj vysoký plat? Nebo že sem tam podepíše nějakou pročínskou deklaraci?

Pak se Sobotka pro změnu vzhlédl v bývalém levicovém kandidátovi na amerického prezidenta Bernie Sandersovi, aniž by ovšem pochopil, že ten voliče nadchl hlavně svým charismatem starého naštvaného profesora, což Sobotka úplně není. Poté se stále ještě premiér zamiloval do mladých městských pirátů, kteří na Západě často volí levici, protože nevypadá ani nemluví jako ČSSD. Ano, bylo to fakt hodně zlé opilecké bloudění a muselo skončit.

To Chovanec nikdy nebloudil. Na rozdíl od Sobotky byl vždycky spíš mužem ulice, který politiku chápe jako systém služeb a protislužeb, jak ukazuje nejen jeho výhodný nákup bytu od podnikatele, co na vnitru dostal mnohamilionovou zakázku. Vsadím se, kdybyste mu přečetli program ČSSD, řekne vám, že jste se asi zbláznili. Kdo na to všechno vydělá?

Řekněte mu ale, že überbezpečné Česko, kam nechtějí ani nejchudší migranti, zachvátil i díky politikům iracionální strach, a napadne ho, že všem Čechům ústavně rozdá pistole. A taky z nich ústavně udělá krizové vojáky v zemi, kde se za použití pistole tradičně chodí do vězení, protože právě to mu teď nejsnáze zajistí politické body. Samopal do každé rodiny, mohla by teď ČSSD slibovat voličům. A taky samopal na každého živnostníka.

Militantní pseudovlastenectví nyní u části lidí boduje a Chovanec je jeho perfektním symbolem: jinak v podstatě prázdný a nevzdělaný muž, co si život nikdy nekomplikoval zbytečně velkými myšlenkami, kvůli horšímu rétorickému talentu emigroval na Twitter a který svou prázdnotu maskuje mediální razantností, může oslovit jistou skupinu voličů. Jinak je ale smutná ironie, že má teď ČSSD zachraňovat zrovna on.

Právě Chovanec totiž ve skutečnosti nejlíp symbolizuje vše, co stranu poslalo k několika volebním porážkám v řadě, personálnímu vakuu a 10 procentům předvolebních preferencí. Krátce po puči v Lidovém domě, který teď Chovance (poslední přeživší lánský pučista tak konečně dokončil puč) vynesl do čela strany, jsem ho poslouchal na Radiožurnálu v autě. Téměř bakalář plzeňských práv má vážný problém dát dohromady souvětí. Málem jsem kvůli němu naboural.

