Všude dobře, doma nejlíp. S volbami do Česka vtrhla stupidita i zlodějina

Na jednu stranu samozřejmě politiky chápu. Nikdo sice skutečně neví, jak a jestli vůbec billboardy ve volbách fungují, přinejmenším ale politikům nabízejí slušný potenciál ukrást nějaké peníze nejen pro případ, že je voliči nechají bez práce. Je to hezký český způsob: objednáte billboardy, se spřátelenou agenturou nadhodnotíte faktury a rozdíl si pak vezmete. V billboardech se také dobře rozpouštějí hotové peníze z igelitek, jimž se stále dobře daří i v éře tzv. transparentních účtů.

A nejde jen o peníze. Politici jsou tak nenapravitelní kleptomani, že si navzájem kradou i volební slogany a vizuály. Prostě si nemůžou pomoci. Začněme ODS, jíž nedávno málem vymazala z politické mapy reputace kmotrů a zlodějů. Takže teď, když už se aspoň oficiálně napravila, vykradla téměř přes kopírák britské konzervativce. Nejen jejich slogany „Silné Česko“ i „Silný program“ jsou zralé na mimosoudní vyrovnání. Inspirace, říkají tomu v ODS.

Mají jen štěstí, že se u nás nedávno neprojížděla autem i britská premiérka a šéfka konzervativců Theresa Mayová, jíž tyto slogany a vizuály málem připravily o volební vítězství. Není to přitom vůbec dlouho, co v ODS pro změnu vykradli Baracka Obamu i Angelu Merkelovou a fotili si na billboardy hlavně ruce s vyhrnutými rukávy od košile, jako by se chystali na nějakou velkou práci. Jako by už tehdy sami tušili pohromu jménem Petr Nečas.

Příznačné pro Česko ovšem je, že i ODS je vykrádaná a dokonce novou stranou, co chce prý politiku dělat jinak. Petr Robejšek má na billboardech Realistů i slogan „Pro děti“ (A taky „Pro mámu“), což je u starších mužů vždy citlivé téma. O to ale teď nejde. Děti v krajských volbách 2014 nade vše milovala právě ODS, jež se tehdy upnula na ty úplně nejmenší. Možná proto, že byly jediné, kdo jí ještě mohl věřit.

Realisté ale ODS vykrádají i se svou údajně „první peticí proti euru“. A sakra: vzpomínáte ještě na stejnou petici ODS z posledních eurovoleb? Anebo na „Pivo s Karlem“, kam tak rádi chodili s Karlem Schwarzenbergem, tehdy ještě šéfem TOP 09, hlavně mladší lidé, kteří u piva zapomněli, že jim strana knížete zadarmo nedaruje ani nejlacinější zubní plombu? Na trik s pivem si teď vzpomněli v KDU-ČSL, jež voliče pro změnu zve na pivo „s Pavlem“, myšleno svým šéfem Bělobrádkem.

Vicepremiéra přes vědu si sice s pivem spojí jen málokdo, v Česku ale pivo spojuje jako máloco. Možná to lidovcům z TOP 09 „přenesl“ šéf STAN Petr Gazdík, jenž své procento až dvě předvolebních preferencí po TOP 09 nově přilepil právě na lidovce. Od ambiciózního učitele z Moravy by to byl doslova boží majstrštyk, kdyby tím KDU-ČSL znovu vyvedl ze sněmovny. Ostatně ledacos už naznačuje jejich společný chlapecký videoklip, kde Bělobrádka vede polem.

Jako obvykle ale všechnu předvolební hloupost osobitě trumfuje Tomio Okamura, „Moravák z Tokia“. Hrdý autor i pouhý interpret nejhorších nesmyslů na světě ze svých billboardů slibuje „Odvahu říkat pravdu“. Když jsem z auta viděl jeho usměvavou tvář, věděl jsem, že jsem z dovolené zase doma. Konečně.

