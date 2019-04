Občanský průkaz (OP) patří v České republice mezi nejdůležitější doklady. Jedná se o průkaz totožnosti, který slouží k identifikaci obyvatelstva a který musí mít každý český občan starší než 15 let s trvalým pobytem na území našeho státu.

Jak zabránit zneužití průkazu?

Pokud občanský průkaz ztratíte nebo vám ho někdo ukradne, nejdůležitější je zabránit zneužití tohoto dokladu cizí osobou. Tuto skutečnost je proto nutné okamžitě oznámit na příslušném místě. Jinak by se totiž mohlo stát, že si někdo na váš občanský průkaz vezme půjčku nebo třeba objedná zboží na splátky.

Komu nahlásit ztrátu či odcizení OP?

Kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

Kterémukoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22

Kterémukoliv matričnímu úřadu

Policii České republiky (pokud máte podezření na krádež)

Tyto úřady zanesou údaje o ztrátě či odcizení vašeho dokladu do informačního systému evidence občanských průkazů. Tím jeho platnost nevratně končí, takže ho nikdo nebude moci zneužít. Pokud si přesto chcete ověřit, že váš průkaz je v této databázi opravdu uvedený, stačí navštívit internetové stránky ministerstva vnitra.

Může se však stát, že ztracenou občanku nakonec doma přece jen najdete. Co v takovém případě dělat? Průkaz rozhodně nepoužívejte, dopustili byste se tak přestupku a mohlo by vás to stát nemalé peníze. Místo toho doklad odevzdejte na nejbližším úřadě obce s rozšířenou působností, případně ho znehodnoťte a vyhoďte.

Kde zažádat o nový průkaz?

Kromě toho, že zabráníte zneužití ztraceného občanského průkazu, musíte si také podat žádost o nový. Při ohlášení ztráty či odcizení sice obdržíte Potvrzení o občanském průkazu, to ale neslouží jako náhradní doklad.

O novou občanku musíte zažádat do 15 pracovních dnů po nahlášení ztráty nebo odcizení původního dokladu. Můžete to udělat na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, není nutné se řídit místem trvalého pobytu.

Při vyřizování žádosti o nový OP budete potřebovat:

Doklad totožnosti (řidičský průkaz, rodný list nebo cestovní pas)

Potvrzení o občanském průkazu, které získáte po nahlášení ztráty OP

Poplatek 100 korun

Pokud úřady nemají v databázi vaši fotku, která není starší než 1 rok, budete se muset také vyfotit. Nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a čipem (tzv. eObčanka) obdržíte do 30 dnů, často však bývá hotový již během dvou týdnů.

Co dělat, když doklad totožnosti nutně potřebujete?

V případě, že občanský průkaz potřebujete i v době čekání na nový, máte několik možností. Při podání žádosti o novou občanku můžete současně zažádat o provizorní doklad bez strojově čitelných údajů, který má dobu platnosti pouze 1 měsíc. Ten však úřady momentálně vydávají pouze k účasti ve volbách.

Kromě toho si můžete zažádat také o občanský průkaz, který vám úřad za zvýšený poplatek vyhotoví ve zrychlené lhůtě. Jedná se buď o 5 dnů (za 500 korun) nebo 24 hodin (za 1000 korun). Poslední zmiňovanou variantu si však budete muset vyzvednout v Praze na Ministerstvu vnitra.

