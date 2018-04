Občanský průkaz je jedním z klíčových dokladů. Povinně ho musí mít každý občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

Vydání občanského průkazu - kde zažádat a kolik stojí?

Při pořizování občanského průkazu již nemusíte chodit na úřady, kde máte trvalý pobyt. Požádat o vydání občanky můžete u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22. Pro hotový průkaz si pak půjdete do 30 dnů ode dne podání žádosti na úřad, a přednostně tam, kde jste o něj žádali.

Pokud jste se rozhodli pro občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, výhodou je, že si ho můžete za správní poplatek převzít i u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Nesmíte ale opomenout vyznačit druhý úřad předem v žádosti.

Při převzetí občanského průkazu si sami zvolíte bezpečnostní osobní kód, který bude sloužit k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy.

Co budete při žádosti potřebovat O tom, co si musí žadatel přinést na úřad, rozhoduje situace, ve které přichází. Při vydání prvního občanského průkazu je nutné předložit rodný list. Pokud budete žádat o nový průkaz, protože vám končí platnost toho starého, předložíte dosavadní občanský průkaz. S žádostí v tomto případě rozhodně neotálejte, ušetříte si tím další starosti navíc. Na úřad byste měli jít nejpozději 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud totiž bude váš původní průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat v něm zapsané údaje. Budete si muset tedy přinést rodný či oddací list, případně další doklady. Když bude důvodem pro vystavení nové občanky změna v životní situaci, například svatba či změna trvalého bydliště, přinesete si doklady potvrzující nový údaj (tedy oddací list nebo potvrzení o změně místa trvalého pobytu). Nepříjemnou situací je, když starý občanský průkaz vůbec nemáte. Mohli jste ho ztratit, byl vám odcizen či jinak zničen. V tomto případě si musíte na úřad přinést jiný doklad totožnosti (cestovní pas, řidičský průkaz) a ještě předložit potvrzení o občanském průkazu vydaném při ohlášení ztráty, odcizení nebo jeho zničení.

Končí vám platnost řidičského průkazu? Přečtěte si, co vám výměnu usnadní

Co kvůli OP nepotřebujete

Žadatel o občanský průkaz už se nemusí starat o fotografii ani o tiskopis žádosti. Tu za vás vytiskne úředník a vy ji potvrdíte podpisem.

Současně vás úředník v rámci vyřizování žádosti i vyfotografuje a pořízené foto vám dá i schválit.

Kolik vyřízení OP bude stát

Poplatek za vydání průkazu se bude opět odvíjet od situace, v jaké jste o něj žádali. Výhodou je, že správní poplatek se neplatí při prvním vydání průkazu nebo při výměně občanky, které končí platnost. Neplatí se také, když je průkaz vydáván z důvodu změny zapsaných údajů.

Naopak za vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem se platí poplatek 500 korun. Počítat musíte s tím, že se vybírá bez ohledu na věk občana a důvod vydání průkazu.

Správní poplatek 200 korun se pak vyžaduje při vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti. Stejně tak pokud budete žádat o vydání z jiného osobního důvodu, a to v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního průkazu.

Platnost občanského porůkazu

Standardně se u nás v současnosti vydávají občanské průkazy se strojově čitelnými údaji. Jejich platnost se odvíjí od věku žadatele.

U občanů mladších 15 let je platnost pětiletá, pokud jste starší 15 let, vydává se průkaz na 10 let a u občanů starších 70 let se občanka vydává na 35 let.

Ve výjimečných případech se vydávají také občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, více informací k nim naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Čtěte také: