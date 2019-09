Život se prodlužuje. Češi tráví v penzi průměrně více než 24 let

Ministerstvo práce má každých pět let připravovat zprávu o vývoji doby dožití a důchodového systému v Česku. Podle výsledků má kabinet případně navrhnout úpravu věku pro odchod do důchodu tak, aby člověk trávil v penzi čtvrtinu života. Podle letošní ministerské zprávy se život prodlužuje, penze jsou v nynější podobě neudržitelné a dnešní třicátníci a dvacátníci by měli do důchodu chodit o něco později než v 65 letech. Babišova vláda to odmítla s tím, že rozhodovat by měl případně až další kabinet za pět let.

Podle ročenky se v Česku důchod loni pobíral v průměru 24,28 roku. Průměrný senior čerpal penzi 19,26 roku a průměrná seniorka 28,06 roku. Na přelomu tisíciletí se starobní penze vyplácela v průměru zhruba 20 let - mužům asi 16 let a deset měsíců a ženám 22 let a devět měsíců. V době sametové revoluce důchod trval v průměru 16 let a v roce 1970 jedenáct let.

na objednávku Peugeot Rifter Nafta Nafta Manuální Manuální Motor:

1.5 BlueHDI 96kw Výbava:

Active 445 000 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai Tucson Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.6 T-GDi 130 kW Výbava:

TRIKOLOR 6 872 Kč

s DPH Detail skladem Lexus NX Hybrid Hybrid Automatická Automatická Motor:

300h AWD Výbava:

Luxury 1 280 000 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Passat Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.5 TSI 110 kW Výbava:

Business 7 264 Kč

s DPH Detail na objednávku Jeep Compass Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4 MultiAir/103 kW Výbava:

Sport 485 520 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai ix20 Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.6i Výbava:

Trikolor Plus 279 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Passat Variant Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.5 TSI 110 kW Výbava:

Business 7 750 Kč

s DPH Detail na objednávku Mazda 3 sedan Hybrid Hybrid Manuální Manuální Motor:

2.0 Skyactiv G/90 kW Výbava:

G122 510 482 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 kombi Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.4i CVVT 73 kW Výbava:

Entry 379 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai Kona Electric Elektromotor Elektromotor Automatická Automatická Motor:

EV ECO 39.2 kWh Výbava:

Future 939 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Škoda Kodiaq RS Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

2.0 TDI 176 kW 4x4 DSG Výbava:

RS 1 094 708 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW 5 Touring Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

530d xDrive AT Výbava:

Sériové provedení 1 312 311 Kč

s DPH Detail

Podle ročenky se prodlužuje život. Průměrný důchodce se v roce 2002 dožíval 77 let a důchodkyně asi 79,5 roku. Loni to bylo u penzistů v průměru 79,67 roku a u penzistek 83,58 roku.

Za 16 let do konce loňska se tak pobírání penze protáhlo v průměru u seniorů o dva roky a u seniorek o 4,5 roku. Průměrná doba dožití se za stejnou dobu prodloužila podle statistických údajů u důchodců o dva roky a sedm měsíců a u důchodkyň o čtyři roky a měsíc. Podle loňských údajů tak ženy trávily v penzi v průměru třetinu života a muži zhruba čtvrtinu.

Věk pro odchod do důchodu se v Česku každý rok zvyšuje, a to u mužů o dva měsíce a u žen obvykle o čtyři měsíce. Muži odcházejí teď do penze asi v 63 a půl roku a ženy dřív podle počtu dětí. Ve 30. letech by se měla věková hranice u obou pohlaví srovnat na 65 letech a zmrazit. Zastropování prosadila v minulém volebním období vláda ČSSD, ANO a lidovců.

Jak vysoký bude váš důchod? Spočítejte si to na důchodové kalkulačce

Podle zprávy ministerstva práce by schodky důchodového systému mohlo zmírnit pokračování růstu důchodového věku tak, aby penze trvala čtvrtinu života. Dnešní třicátníci by tedy chodili do penze v 66 letech a dvacátníci pak v 67 letech.

Podle studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Univerzity Karlovy Češi a Češky do důchodu odcházejí hlavně proto, že dosáhli oficiálního důchodového věku. Přestat pracovat kvůli zdraví nemusí. Podle autorů studie představuje brzký odchod do penze pro společnost zbytečnou ztrátu - lidé mají ještě dost sil, mnoho zkušeností a ekonomický potenciál. Zatímco v západních zemích pracujících šedesátníků ubývá postupně, v Česku se počet propadá náhle s penzijní věkovou hranicí. Podíl mužů a žen s chronickými onemocněními je přitom v Česku a na Západě srovnatelný.

Dále čtěte:

Z chudého čínského venkova do předčasného kanadského důchodu. Exulantka radí ostatním, jak na to

Neumřít v práci: kolik milionů je třeba na předčasný důchod?

Chudá penze: Češi mají na důchod naspořeno 60 tisíc. Desetkrát méně než průměr EU

Od výplaty k výplatě, tak žije polovina Čechů. Počítají s pozdějším odchodem do důchodu

Penzijní společnosti a stavební spořitelny jsou naprosto zbytečné, říká Jaroslav Vostatek