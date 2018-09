Chudá penze: Češi mají na důchod naspořeno 60 tisíc. Desetkrát méně než průměr EU

Třebaže v Česku prudce rostou mzdy, na stáří lidé příliš nemyslí a úspory na penzi zůstávají v tuzemsku v evropském srovnání velmi nízké. Podle výpočtů poradenské společnosti Partners má každý Čech v průměru na penzi uspořeno jen 63 514 korun. To by vystačilo k přežití jen pár měsíců. Kdybychom vzali celou domácnost, je to v průměru 2,5násobek, tedy 158 tisíc korun.

S mírou úspor na stáří tak Češi patří v Evropě k těm podprůměrným a ve srovnání se západní Evropou je průměrný český důchodový polštář zanedbatelný. V Nizozemsku, které má na hlavu nejvíc úspor, připadá na jednoho obyvatele 2,4 milionu korun, tedy osmatřicetinásobek úspor průměrného Čecha.

Hodně naspořeno mají i Dánové, Britové či Švédové. Hůř než Češi jsou na tom sousedé ze střední Evropy: Poláci, Maďaři a Slováci. Pořadí pak uzavírají Rumuni a Bulhaři. Deset let hospodářského propadu ale zdevastovalo i úspory Řeků, kteří mají našetřeno jen něco přes 29 tisíc korun na osobu.

V Česku je skoro 4,5 milionu lidí, kteří mají penzijní spoření nebo připojištění. „Obecně je vývoj na penzijních produktech dobrý, lidé si každý rok spoří více zhruba o stokorunu,“ říká spolumajitel finančně poradenské firmy Partners Petr Borkovec.

Průměrná měsíční částka je však jen zhruba 700 korun, k níž dostávají lidé příspěvek od státu. Aby se spoření vyplatilo a lidé v důchodu si mohli nechat vyplácet aspoň několik tisícovek měsíčně, měli by si spořit minimálně tři tisíce korun za měsíc.

A to tím spíše, že výnosy z penzijních fondů jsou mizivé. Kvůli regulaci nemohou ve „starém“ typu fondů prodělat, což znamená, že fondy investují velmi konzervativně a klientův výnos podle toho vypadá. V současnosti, kdy inflace přesahuje dvě procenta, jsou výnosy v zásadě záporné. Celkově leží na penzijním spoření přes 400 miliard korun.

Kolik má Evropa naspořeno na důchod (součet peněz v životních pojistkách a penzijních produktech) Země Částka (v tis. korun) Nizozemsko 2447 Dánsko 1898 Velká Británie 1703 Švédsko 1321 Irsko 959 Francie 781 Belgie 714 Německo 671 Rakousko 413 Itálie 406 Finsko 287 Španělsko 192 Portugalsko 168 Slovinsko 88 Chorvatsko 82 Česko 63 Slovensko 62 Polsko 43 Maďarsko 31 Řecko 29 Bulharsko 23 Rumunsko 12 Průměr EU 662

Zdroj: výpočty poradenské firmy Partners

