Z chudého čínského venkova do předčasného kanadského důchodu. Exulantka radí ostatním, jak na to

Když byla malá, její rodina žila za necelý půldolar na den na venkově v čínské privincii S'-čchuan. V té době se Kristy Shen naučila šetrnosti a pragmatismu. Tyto vlastnosti ani po odchodu do Kanady neztratila. Vystudovala počítačovou vědu a stala se IT inženýrkou. Společně s manželem Brycem Leungem si našetřili za deset let milion kanadských dolarů (17,4 milionu korun) a odešli do předčasného důchodu. Jí bylo 31 let, jemu o rok více.

Jsou součástí hnutí FIRE (Financial Independence Retire Early), které je v Severní Americe stále populárnější. Mladí lidé mají podle zásad hnutí intenzivně šetřit, aby mohli co nejdříve přestat chodit pravidelně do práce. Ve své knize nyní ostatním radí, jak sen o finanční nezávislosti uskutečnit. Je k tomu ale potřeba pevné discipliny.

Když jí v roce 2012 manžel, rovněž softwarový inženýr, řekl, že si za tři roky mohou našetřit v přepočtu devět milionů korun, nechtěla tomu uvěřit. „Moje reakce nejdříve byla: To není možné, musel ses přepočítat. Nevěřím tomu, že to je možné,“ řekla v deníku The Guardian.

O tři roky později oba odešli na takzvaný odpočinek. V jejich případě to znamená opuštění stálého zaměstnání, cestování, psaní blogu a psaní knih o finanční nezávislosti. Jejich majetek díky investicím do akciových fondů ETF stále roste.

Shen tvrdí, že mnoho lidí se změny životního stylu bojí, připadá jim děsivé, že by po několika letech přestali chodit do zaměstnání. Jejich cesta k finanční svobodě začala nevině, šetřením peněz na koupi domu v Torontu. V roce 2012 měli naspořeno po sedmi letech půl milionu kanadských dolarů, za další tři roky našetřili druhou polovinu tím, že radikálně změnili způsob života. Pětinu částky získali díky investicím s nízkým rizikem.

Během šetření se zaměřili na tři sféry života. Dopravu, bydlení a jídlo. Jezdili pouze veřejnou dopravou a neměli vlastní automobil, nechodili do restaurací, vařili si pouze doma. A žili na periferii, kde jsou nízké nájmy. Její manžel také zcela přestal pít pivo, za které utratil přes osm tisíc korun měsíčně. Životní náklady ořezali na minimum.

Pokud by lidí jako oni bylo více, mělo by to vliv také na to, koho lidé po celém světě volí. Ubylo by populistů v politice, kteří slibují, že se o ně stát postará. „Úspěch Trumpa byl dán ekonomickými obavami, stejně jako brexit. Kdyby byli všichni finančně nezávislí, Trump by nebyl zvolen,“ tvrdí Leung s tím, že oba jsou nyní šťastní a neplánují, že by se někdy vrátili do každodenní práce.

