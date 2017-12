Zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2018

V důsledku zvýšení průměrné mzdy se zvyšuje minimální vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných, takže od 1. ledna 2018 je minimální záloha OSVČ 2024 Kč (místo dosavadních 1906 Kč).

Nárůst minimální mzdy na 12200 Kč pak znamená zvýšení vyměřovacího základu u osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) a minimálního vyměřovacího základu u zaměstnanců. Od 1. ledna 2018 je pojistné OBZP a minimální pojistné zaměstnanců 1647 Kč (místo dosavadních 1485 Kč). Více o zvýšení zdravotního pojištění u OBZP se dozvíte ZDE.

Mění se i vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem – pojistné u osob, za které je plátcem pojistného stát, činí 969 Kč (místo dosavadních 920 Kč).

Snížení limitu na doplatky

Příjemnou novinkou pro děti a seniory bude snížení limitu, nad který pojišťovna vrací pojištěnci zaplacené doplatky za léky. S účinností od 1. ledna 2018 upravuje novela zákona o veřejném zdravotním pojištění limity na započitatelné doplatky za předepsané ze zdravotního pojištění částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, vydané na území Česka.

Limit bude 1000 Kč u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let (včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili daný rok věku), u pojištěnců starších 70 let pak 500 Kč (včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku). U ostatních pojištěnců zůstává limit ve výši 5000 Kč.

Novinky u očkování

Ze změn týkajících se výslovně zdravotní péče hrazené podle zákona o veřejném zdravotním pojištění stojí za zmínku zejména rozšíření možnosti pojišťovnou hrazeného nepovinného očkování proti papilomaviru (nejčastější sexuálně přenosná infekce) i na chlapce.

Hrazené ho tedy nově mohou mít dívky i chlapci, pokud bylo očkování zahájeno od dovršení jejich 13 roku věku do dovršení 14. roku věku. Navíc některé pojišťovny pro své pojištěnce ve věku od 14 do 18 let připravily jako bonus příspěvek na toto očkování.

Nově je pak podle zákona o veřejném zdravotním pojištění od 1. ledna 2018 hrazeno očkování proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typu B a proti chřipce, a to u pojištěnců, kteří splňují taxativně určené podmínky: s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny, pojištěnců po transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

K řadě změn dochází u očkování v důsledku novelizace vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, jsou ale spíš technické (ohledně počtu podávaných dávek vakcín nebo intervalu mezi nimi). Druhy povinných očkování se nemění.

Stomatologie

V souvislosti s omezením používání amalgámových výplní ve stomatologii jsou v příloze č. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění provedeny změny u úhrad výplní stálých a dočasných zubů u dětí do 15 let a u těhotných a kojících žen – bude hrazeno použití skloionomerního cementu (v případě, kdy to není ze zdravotních důvodů možné, pak použití dózovaného amalgámu) a dále samopolymerujícího kompozita v rozsahu špičáků včetně.

Ostatní pojištěnci mají nadále z veřejného zdravotního pojištění hrazeny plomby z nedózovaného amalgámu, v rozsahu špičáků včetně jsou hrazena samopolymerující kompozita, u dětí do 18 let i fotokompozitní výplně.

