Kdo je v postavení OBZP a co říká legislativa? Za osobu bez zdanitelných příjmů je podle § 5 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. považována osoba, která má na území ČR trvalý pobyt, není však zaměstnancem, nemá příjmy ze samostatné výdělečné činnosti ani nepatří do kategorie, za kterou platí pojistné stát, a uvedené skutečnosti trvají celý kalendářní měsíc.

Je třeba zdůraznit, že se nejedná o občany, za které osoby samostatně výdělečně činné nebo platí pojistné stát.

Pozor na lhůty

S přihlášením do kategorie OBZP rozhodně neváhejte, platí zde osmidenní lhůta ode dne, kdy tato situace nastala. Pokud tak neučiníte může zdravotní pojišťovna vůči vám uplatnit pokutu až do výše 10 000 korun.

Finanční sankci může zdravotní pojišťovna uložit do jednoho roku ode dne, kdy zjistila nesplnění oznamovací povinnosti. Existuje tu však i promlčecí lhůta. Musí to být nejdéle do tří let od doby, kdy oznamovací povinnost měla být splněna.

Platba zdravotního pojištění OBZP

Platba pojistného u této skupiny je zákonem stanovena sazbou 13,5 % z vyměřovacího základu rovnajícího se platné minimální mzdě.

Protože od 1. ledna 2018 je minimální mzda zvýšena na 12 200 korun, dochází u osob v postavení OBZP ke zvýšení povinného zdravotního pojištění na 1647 korun, dosud do prosince 2017 to je 1485 Kč.

Splatnost za konkrétní kalendářní měsíc je od 1. dne tohoto měsíce do 8. dne následujícího měsíce. Připadne-li poslední den splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, lze pojistné zaplatit ještě v nejbližší pracovní den.

Může se stát, že se na zdravotní pojišťovně při přechodu do kategorie OBZP zapomenete přihlásit. Pokud platíte pojistné v zákonem stanovené lhůtě, nic se neděje, pokud se přihlásíte později.

Problém vznikne když, jestli se do kategorie OBZP u zdravotní pojišťovny nepřihlásíte a neplatíte pojistné, anebo se sice přihlásíte, ale pojistné nehradíte.

Může vás to stát dost problémů a peněz. V každé z těchto situací se na vás zdravotní pojišťovna zaměří a bude požadovat pojistné doplatit.

Odkládáním úhrad nebo i dodatečným případným sjednáním splátkového kalendáře za dlužné pojistné běží penále, stanovené sazbou 0,05 procenta z dlužné částky za každý den prodlení.

Řešením je úřad práce

Postavení OBZP nebývá zrovna příjemná situace. Do této role se lidé většinou dostávají při ztrátě zaměstnání, kdy zároveň novou práci ještě nemají a nehodlají ani začít sami podnikat.

Není však vždy nutné zařadit se kategorie OBZP. Možností je registrace na úřadě práce, kde za evidovaného uchazeče o zaměstnání platí pojistné stát. Pokud vám ale evidence na úřadě práce skončí, nejste zaměstnáni ani vedeni jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), ani nemáte jinou možnost jiné formy výdělečné činnosti a ani za vás neplatí pojistné stát, je opět jedinou možností zařazení do kategorie kategorie OBZP.

