Klima se mění, o tom není pochyb, řekl ředitel americké Agentury pro ochranu životního prostředí EPA Scott Pruitt. „Debata je o tom, jak víme, jaká je ideální teplota pro zemský povrch v roce 2100. Myslím, že Američané si zaslouží čestnou a otevřenou debatu o těchto věcech,“ prohlásil republikánský šéf agentury pro Reuters.

V rozhovoru Trumpův člověk hovořil také o tom, že je třeba odmítnout politiku Baracka Obamy, kdy došlo k nárůstu regulace fosilních zdrojů energie a ochrany vody ve Spojených státech. Příliš regulace v oblasti životního prostředí brzdí ekonomický růst země, tvrdí Trump i lidé okolo něj.

Agentura EPA pod Pruittem, který byl jmenován do úřadu 17. února 2017, zeštíhlila. Zaměstnává 14 162 lidí, což je nejméně od roku 1988. Když opouštěl Bílý dům Barack Obama, úřad měl přes 15 tisíc zaměstnanců.

Přesunutí pozornosti od ochrany klimatu k otázce, jaká má být ideální teplota Země v roce 2100, může naznačovat, že vědci nemají netuší, jak dosáhnout toho, aby klimatické změny neohrožovaly civilizaci.

Zlehčování tématu globálních změn klimatu ilustruje také Trumpův posměšný tweet o tom, že Amerika potřebuje trochu „starého dobrého“ globálního oteplování na východním pobřeží USA, které na přelomu roku zasáhly sněhové bouře a mrazy.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!