Masivní výprodej dieselů pod cenou z Německa do Česka? Podle autobazarů nenastane

Zákazy jízdy starších naftových aut v některých německých městech nepovedou podle tuzemských autobazarů k tomu, že by majitelé tato vozidla masivně a pod cenou prodávali do Česka. Autobazary reagovaly na názory některých odborníků, podle nichž zákaz vjezdu dieselových aut do německých měst může přinést výrazné zlevnění ojetin s naftovými motory a růst zájmu o ně v Česku a dalších zemích střední a východní Evropy.