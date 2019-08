Vypalování lesů v Amazonii je výnosný ilegální obchod. Za tisíc hektarů se platí 5,6 milionu korun

„Máme podezření na organizované akce,“ uvedla brazilská generální prokurátorka Raquel Dodgeová začátkem týdne po schůzce s prokurátory států brazilské federace, na jejich území leží amazonský deštný prales. Cílem vyšetřování je zjistit, jaké organizované skupiny stojí za částí požárů v Amazonii. Ty jsou co do počtu nejhorší za posledních pět let.

Činnost organizovaných skupin potvrdil i prokurátor Joel Bogo. „Ano, jsou to členové organizovaných skupin, které provádějí ilegální odlesňování velkých rozměrů,“ uvedl prokurátor z města Rio Branco, metropole brazilského státu Acre. Ten leží na jihu brazilské Amazonie u hranic s Bolívií a Peru. Také Bolívie se nyní potýká s rozsáhlými lesními požáry, nejen ve své části amazonského pralesa. Bogo je členem zvláštního týmu vytvořeného brazilskou prokuraturou už před rokem, uvedl El País.

Vyšetřovací tým se nyní zabývá i kauzou takzvaného „Dne ohně“, o němž informoval začátkem měsíce regionální deník v amazonském státě Pará, který patří k nejvíce postiženým lesními požáry. Po něm také televize Globo v reportáži uvedla, že skupina nejméně 70 zemědělců a ilegálních obchodníků s odlesněnou půdou se přes aplikaci WhatsApp domluvila, že 10. srpna uspořádá „Den ohně“. Cílem bylo vypálením lesa v okolí dálnice BR-163 oslavit omezení kontrol prováděných brazilským ústavem pro životní prostředí (IBAMA) a vyjádřit tak podporu prezidentovi Jairu Bolsonarovi.

Brazílie čelí kritice za požáry v Amazonii. Macron obvinil Bolsonara ze lhaní

Požár pralesa v Brazílii ( Autor: čtk )

Podle deníku El País se prokurátor státu Pará o této události dozvěděl předem a varoval proto institut IBAMA. Ten údajně odpověděl, že v této věci nemůže nic dělat. Po odvysílání reportáže televize Globo o Dni ohně nařídil prezident Bolsonaro federální policii, aby kauzu vyšetřila.

Krajně pravicový prezident Bolsonaro, který je v úřadu od letošního ledna, dlouhodobě čelí kritice, že zlehčuje varování ekologů před odlesňování Amazonie a upřednostňuje ekonomické zájmy před ekologickými. Bolsonaro též opakovaně kritizoval činnost ústavu IBAMA, který označil za překážku ekonomického rozvoje a jemuž vláda letos snížila finance ze státního rozpočtu.

