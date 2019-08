Peníze si nechte a zalesněte Německo, vzkázal brazilský prezident Merkelové

„Rád bych poslal vzkaz milé paní Angele Merkelové, která zastavila 80 milionů realů pro Amazonii. Vezměte si svoje prachy a zalesněte si Německo, OK? Potřebujete je tam mnohem víc než my tady,“ řekl Bolsonaro ve středu. Televize Deutsche Welle (DW) k tomu uvedla, že zalesněná plocha v Německu, která tvoří asi třetinu jeho území, se za poslední desetiletí mírně zvětšila.

Bolsonaro reagoval na vyjádření německé ministryně pro životní prostředí Svenji Schulzeové, která podle sobotních zpráv uvedla, že Německo se chystá snížit svůj příspěvek do projektů na obnovu Amazonie kvůli neekologické politice brazilské vlády. Bolsonaro už v neděli Německu vzkázal, ať si svoje peníze nechá, protože Brazílie je nepotřebuje. Německo dalo podle DW za posledních deset let na ekologické projekty v Brazílii asi 95 milionů eur (asi 2,4 miliardy korun).

Podle německých médií by se zastavení německého příspěvku mělo týkat jen nových projektů financovaných ministerstvem životního prostředí a mělo by jít asi o 35 milionů eur (asi 900 milionů eur). Omezení by se nemělo dotknout Amazonského fondu, do něhož je Německo spolu s Norskem klíčovým přispěvatelem a který pomáhá obnově lesů v Amazonii a podporuje tamní domorodé obyvatelstvo. Už v roce 2017 Norsko oznámilo, že příspěvky sníží na polovinu a loni pohrozilo, že je úplně zastaví, uvedl web DW.

Merkelová vyjádřila obavy o ochranu Amazonie i práva tamních domorodých obyvatel například letos v červnu. Bolsonaro ji v reakci na to vzkázal, že Německo je „jedním z největších producentů skleníkových plynů“ a že Brazílie by „mohla jít Německu příkladem i v ekologii“.

Amazonský deštný prales je označovaný za „zelené plíce“ planety, protože má klíčovou roli v pohlcování skleníkových plynů, které přispívají ke změnám klimatu. Amazonský prales, z něhož se 60 procent nachází na území Brazílie, ohrožuje především kácení a vypalování stromů s cílem získat zemědělskou půdu. Obavy o jeho zmenšování zesílily s nástupem Bolsonara do úřadu prezidenta. Tento krajně pravicový politik nedávno označil za nepravdivé alarmující údaje o odlesňování Amazonie a chystá se mimo jiné legalizovat těžbu nerostů v domorodých rezervacích v Amazonii.

