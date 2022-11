Propadlý řidičský průkaz vás může stát tisícikorunové pokuty. Zažádat o nový je možné i elektronicky

Platnost řidičského průkazu

Každý průkaz sloužící k identifikaci osob má jasně stanovenou dobu platnosti. Ne jinak je tomu také v případě řidičáku. Datum platnosti slouží k tomu, aby byla zajištěna aktuálnost, jelikož se v průběhu let může změnit jak provedení daného průkazu, tak například i vzhled jeho držitele na fotografii. Kromě toho se tyto typy karet neustále zdokonalují, aby byly co nejpraktičtější, a tak je potřeba je čas od času vyměnit za novější verzi.

Platnost řidičského průkazu je buď deset, nebo pět let podle toho, k jaké skupině se oprávnění vztahuje. V případě skupin C1, C1+E, C, C+E, D1+E a D+E je platnost stanovená na pět let. Řidiči nákladních vozů, kamionů nebo autobusů si tak musí tento termín hlídat o to bedlivěji. Průkazy na všechny ostatní skupiny jsou pak platné celých 10 let. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně dlouhou dobu, mnoho řidičů zapomíná tento údaj kontrolovat, a tak se bohužel na silnici často vyskytují jedinci s propadlými řidičáky.

Jaká je výše pokuty za propadlý řidičák

Ve chvíli, kdy vám propadne řidičský průkaz, se z něj stává bezcenná kartička, kterou byste už neměli používat. Stejně jako je tomu v případě občanského průkazu, také u řidičáku je datum platnosti důležitým údajem, který se musí sledovat, neboť po jeho uplynutí již není možné takový doklad používat k identifikaci. Nemusíte se však bát, že by vás čekalo znovu absolvování zkoušek v autoškole. Výměna prošlého řidičského průkazu je pouze administrativní záležitost.

Pokud jste si přeci jen zapomněli ohlídat platnost průkazu a už je nějakou chvíli propadlý, rozhodně neotálejte s jeho výměnou. Zejména v případě, kdy často používáte vůz například pro pracovní účely, byste si měli dát velký pozor. Pakliže by vás zastavila silniční kontrola a zjistila by, že nemáte platný řidičský průkaz, jednalo by se o dopravní přestupek, za který řidiči náleží pokuta ve výši dva tisíce korun na místě, nebo až dva a půl tisíce ve správním řízení.

Žádost o nový řidičský průkaz

Výměna řidičáku není vůbec složitá záležitost, a navíc je nezbytné ji absolvovat pouze jednou za pět nebo deset let, takže se nejedná ani o nikterak obtěžující povinnost. Zažádat o výměnu lze dvojím způsobem. Prvním z nich je osobní podání žádosti na jakémkoliv úřadu s rozšířenou působností, to znamená na magistrátu nebo městském úřadu. Není tedy ani nutné nechat si řidičský průkaz zhotovovat přímo v místě vašeho bydliště. Druhým způsobem je elektronické podání, které provedete z pohodlí domova.

Výměna řidičského průkazu osobně na úřadě

V případě, že jste se rozhodli vyměnit průkaz na konkrétním úřadě s rozšířenou působností, je potřeba abyste tak učinil pouze vy osobně. V této záležitosti vás nemůže nikdo zastoupit. Co se týká následného vyzvednutí nového řidičáku, zde je již možné vyslat za sebe zástupce s plnou mocí, díky které bude mít daná osoba oprávnění průkaz převzít.

Aby bylo možné v rámci osobní žádosti na úřadě nový řidičák zpracovat, je nezbytné přinést s sebou také určité doklady a vyplnit formulář, který je ve většině případů k dispozici přímo na místě. Průkazovou fotografii potřebovat nebudete. Úředník si vás buď vyfotí rovnou na místě, nebo stáhne vaši fotografii ze systému. Mezi dokumenty, které budete muset zaměstnanci úřadu předložit, pak patří následující:

občanský průkaz nebo jiný doklad pro ověření totožnosti (například cestovní pas),

vyplněný a podepsaný formulář s žádostí o výměnu řidičáku,

starý řidičský průkaz,

povolení k pobytu a doklad o bydlišti v případě cizinců.

Elektronické podání žádosti

Pakliže ještě nemáte průkaz propadlý, je možné podat žádost o jeho výměnu z pohodlí domova prostřednictvím elektronického podání, a to nejdříve 90 dnů před koncem jeho platnosti. K tomuto účelu slouží takzvaný Portál občana, jenž umožňuje online komunikaci mezi občany a úřady, takže jej lze využít právě pro vyřizování podobných záležitostí. Do tohoto portálu se dostanete buď pomocí datové schránky, nebo přes funkci Identita občana, kde je na výběr několik možností přihlášení (například přes bankovní identitu, elektronickou občanku, Moje ID a podobně).

Po přihlášení do portálu naleznete online formulář pro žádost o výměnu řidičáku v sekci Podání. Jeho vyplnění provede systém za vás, jelikož má všechny potřebné údaje již k dispozici díky vašemu ověřenému přihlášení. Na vás už bude jen zvolit místo, kam bude vyhotovený nový průkaz doručen. Na vybraném úřadě si pak řidičák vy nebo vámi zplnomocněná osoba vyzvednete. Jakmile bude průkaz na daném místě připraven, dozvíte se o tom prostřednictvím emailu nebo SMS.

Jak dlouho trvá vydání nového řidičáku

Vyhotovení nového průkazu trvá maximálně 20 dní od podání žádosti o výměnu. Avšak lze využít i expresní službu, která umožňuje zpracování nového řidičáku již během pěti dní od podání této žádosti. Pokud o výměnu průkazu žádáte ke konci roku, kde se vyskytuje mnoho státních svátků, je potřeba počítat s tím, že tyto svátky se do lhůty pro vyřízení žádosti nezapočítávají. Proto je dobré začít výměnu dokladu řešit s dostatečným předstihem, ale ne dříve než 90 dní před koncem jeho platnosti, abyste nemuseli platit žádné poplatky.

Kolik stojí výměna řidičáku

Je-li o výměnu zažádáno ve standardní lhůtě, což znamená v průběhu 90 dnů před koncem platnosti řidičského průkazu, nebude vám účtován žádný poplatek za vyřízení ani za zhotovení nové karty. Ve chvíli, kdy budete potřebovat mít nový řidičák co nejrychleji k dispozici, je možné zažádat o expresní vyhotovení dokladu. Tato služba je však zpoplatněna částkou 700 korun.

Dejte si také pozor na to, abyste o výměnu nežádali příliš brzy. Pokud žádost odešlete dříve než 90 dnů před koncem platnosti, bude vám účtován poplatek ve výši 200 korun. Stejně vysokou částku pak zaplatíte také v případě ztráty nebo odcizení průkazu či v momentě, kdy budete potřebovat v řidičáku provést jakoukoliv změnu. Zde je také potřeba podotknout, že Portál občana zatím neumožňuje platby kartou, proto lze prostřednictvím e-Podání vyřizovat pouze výměny ve standardní lhůtě. Vše ostatní je nutné řešit osobně na úřadě.

Kde vyměnit propadlý řidičský průkaz?

Pokud jste si neohlídali platnost řidičského průkazu, a ten vám již kvůli tomu propadl, je potřeba podat žádost o jeho výměnu osobně na úřadu s rozšířenou působností. Dobrou zprávou je, že není nutné řešit výměnu přímo v místě vašeho bydliště, ale je možné žádost podat na jakémkoliv magistrátě nebo obecním úřadě.

Kolik je pokuta za propadlý řidičák?

Ve chvíli, kdy vás odchytí silniční kontrola a vy jí předložíte propadlý řidičský průkaz, hrozí vám pokuta ve výši dvou tisíc korun na místě nebo až dva a půl tisíce ve správním řízení. Tím, že usedáte za volant s neplatným řidičákem, se dopouštíte dopravního přestupku, proto je vždy potřeba ohlídat si platnost všech důležitých dokladů, které vlastníte.

Jak žádat o výměnu řidičáku elektronicky?

Pakliže žádáte o výměnu řidičského průkazu ve standardní lhůtě, to znamená v průběhu 90 dnů před koncem jeho platnosti, je možné tak učinit elektronicky prostřednictvím Portálu občana. Do této aplikace se přihlásíte jedním z nabízených způsobů přes ověření identity občana (například bankovní identitou nebo elektronickou občankou) nebo pomocí datové schránky. Po přihlášení najdete v sekci Podání formulář pro výměnu řidičského průkazu.