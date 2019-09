Vítěz americké krize studentských půjček? Armáda

Vstupenka do střední třídy. S touto prezentací vojenské služby slaví úspěch náboráři americké armády. Studium na vysokých školách v USA je finančně velmi náročné. Průměrný absolvent dluží po promoci 31 tisíc dolarů (710 tisíc korun), pro řadu zájemců je proto nemožné za současných podmínek vystudovat.

Armáda nabízí řešení. „Po čtyřech letech služby (v armádě) můžete odejít do civilu a armáda za vás zaplatí 100 procent školného na libovolné veřejné vysoké škole kdekoliv v USA,“ uvedl šéf náboru armády, generálmajor Frank Muth.

Armádě se daří plnit náborové kvóty navzdory nízké nezaměstnanosti a dobrému stavu ekonomiky. V minulosti bylo snazší získat nové rekruty, a to zejména proto, že vojenské operace v Afghánistánu a Iráku se překrývaly s obdobím hospodářské krize, připomněl web ArmyTimes.com. Náboráři se tehdy mohli kromě patriotismu odvolávat i na sociální jistoty.

„Obama potřetí“. Biden si narýsoval cestu do Bílého domu, nevěří mu ani demokraté

Armáda se také lépe přizpůsobuje novým trendům v marketingu. „Před dvěma lety jsme utráceli polovinu našeho inzertního rozpočtu na televizní reklamy. Nyní jde 90 procent do digitální reklamy,“ řekl náměstek ministra obrany Ryan McCarthy.

Studentské půjčky se letos v létě staly tématem zápasu o demokratickou nominaci do prezidentských voleb v roce 2020. Levicově orientovaný kandidát Bernie Sanders v červnu oznámil, že v případě zvolení chce odpustit půjčky absolventům z nízkopříjmových rodin a domácností a také plošně zrušit školné.

Jeho plán dluhové amnestie by se týkal 45 milionů Američanů. Vládu by stál 1,6 bilionu dolarů nyní a dalších 2,2 bilionu během příštích deseti let. Peníze by Sanders získal uvalením zvláštní daně na Wall Street.

Zrušení školného by podle Sanderse zajistilo, že „všichni Američané bez ohledu na příjmy mohou získat vysokoškolské vzdělání, které jim zajistí slušně placená pracovní místa“.

Bernie Sanders tak přitvrdil ve své rétorice z roku 2016, kdy prohrál demokratické primárky s Hillary Clintonovou.

