Do stávky učitelů se podle ministerstva zapojila desetina až čtvrtina škol, podle odborů více než polovina

Zástupci školských odborů v pondělí uvedli, že se ke stávce přihlásilo asi 6000 škol, tedy zhruba polovina všech. Nakonec se ale rozhodla do stávky zapojit menšina. Ne všechny školy se přitom zavřely úplně, některé jen omezily provoz nebo symbolicky vyvěsily informaci, že stávku podporují.

Například ve Středočeském kraji se podle mluvčí ministerstva Anety Lednové do stávky nějakým způsobem zapojilo 11 procent škol a 89 jich nestávkuje. V Karlovarském kraji protest podpořilo 24 procent škol. Podle mluvčí to vyplývá z informací tří čtvrtin mateřských, základních a středních škol, které jsou v každém z krajů zapsané ve školském rejstříku.

„Odmítám, že stávka je zpackaná, že neměla žádný důvod a že nic neovlivní. Není to pětina nebo desetina škol, o kterých hovoří pan ministr (školství Robert Plaga, ANO),“ řekla Seidlová. Upozornila, že se do stávky zapojila i řada škol, kde neexistuje odborová organizace.

Seidlová také odmítla kritiku, že se stávka uskutečnila velmi krátce po jejím vyhlášení. Podle ní na odbory tlačil čas, chtěly akci prosadit ještě předtím, než vláda schválí nařízení o zvýšení platů. To, že kabinet příslušné nařízení neplánovaně zařadil už na své pondělní jednání a následně schválil, označila Seidlová za podpásovku.

Školské odbory vyhlásily dnešní stávku minulý pátek. Rozhodly se tak kvůli sporu s ministrem školství Robertem Plagou (ANO) o rozdělení peněz na navýšení učitelských platů do tarifů a nadtarifů. Podle dohody obou stran má jít na růst tarifů asi osm miliard korun a další tři miliardy korun by měly zbýt na odměny a příplatky. Zatímco podle ministra a premiéra Andreje Babiše (ANO) osm miliard stačí na růst tarifů o osm procent, podle odborů by se tak základy platů mohly zvednout až o deset procent. Stávka ale nenašla u učitelů jednoznačnou odezvu.

„Kromě relativně malého zapojení škol do stávky z informací od obcí také vyplývá, že protest má na různých místech odlišnou podobu - od pouhého vyvěšení informace o podpoře požadavků oborů, přes náhradní program místo vyučování nebo úpravu rozvrhu až po zrušení odpoledního vyučování,“ uvedl dnes v tiskové zprávě předseda Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) Stanislav Polčák. Sdružení zastupuje téměř 2000 menších měst a obcí. Podle Polčáka uvítalo sdružení rozhodnutí těch škol, které se do stávky nezapojily nebo ji podpořily jen symbolicky.

„O platových podmínkách učitelů je určitě potřeba dále jednat a obce jako zřizovatelé škol jsou připravené se do těchto jednání aktivně zapojit. Aktuální akci školských odborů však nepovažujeme za šťastnou, čemuž podle nás odpovídá i relativně malá odezva stávky,“ dodal Polčák.

Odbory dlouhodobě usilují o zvýšení platů učitelů na 130 procent průměrné mzdy, chtěly toho docílit do roku 2020. Průměrná hrubá mzda v Česku v letošním prvním čtvrtletí činila 32 466 korun, což by znamenalo, že by učitelé měli mít 42 205 korun. Ve skutečnosti ve stejném období brali učitelé v průměru 36 224 korun, tedy zhruba 112 procent průměrné mzdy.

