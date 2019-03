Věda a výzkum posílí. Stát v roce 2022 navýší výdaje na 38 miliard korun

„Směřujeme ke klíčovému cíli, aby v roce 2025 byl podíl hrubého domácího produktu na financování vědy 2,5 procenta. Nejedná se jen o státní zdroje, čili rozpočet, ale také o evropské a podnikatelské zdroje,“ řekl místopředseda RVVI a předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček. Zdroje od podnikatelů by měly tvořit 60 až 70 procent z celkové částky na vědu.

Loni bylo na vědu, výzkum a inovace ve státním rozpočtu vyčleněno 33,8 miliardy korun. Vyčerpáno z toho bylo 33,4 miliardy, uvedl již dříve Havlíček. Pro letošní rok činí rozpočtové výdaje na vědu 35,9 miliardy.

V plánu pro letošní rok je rozvoj on-line služeb státních úřadů, aby s nimi bylo možno komunikovat přes internet, uvedl dnes vládní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla. „Ve středu byl představen zákon, ve kterém chceme, aby občané měli právo na služby v digitální podobě,“ doplnil. Do roka od jeho přijetí by měl vzniknout seznam služeb, které stát poskytuje a bude je možné využívat digitálně. Do čtyř let by mělo vše fungovat na Portálu občana.

V příštím roce půjde do vědy jen ze státního rozpočtu REKORDNÍ množství peněz. V roce 2015 to bylo 27 miliard, teď to bude dokonce o deset víc, tedy 37 miliard korun. Stále míříme na to, aby v roce 2025 byl podíl celkových výdajů státu, EU a soukromé sféry do vědy vůči HDP 2,5 %. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 29. března 2019

V rámci strategie Česká republika - země pro budoucnost se chce RVVI zaměřit na studentské start-upy. „Na vysokých i na středních školách vznikají různé nápady, které se pak promění na start-up, a ty pak na podnikání a projekt. Právě o těchto nápadech nemáme dostatečný přehled. Stát by měl být v tomto aktivnější,“ uvedl předseda RVVI a premiér Andrej Babiš (ANO).

Mistři plazmového hořáku: mladí čeští vědci hledají cestu k nezničitelným materiálům

Ve spolupráci s ministerstvem školství a ministerstvem průmyslu a obchodu by se měly zmapovat studentské projekty, aby je stát pomohl financovat. Dobré podmínky pro inovátory podle Babiše zajistí, aby projekty zůstaly v České republice a neprodávaly se do zahraničí.

Havlíček také oznámil, že se dokončuje podoba školního předmětu Technika. Měl by splňovat požadavky na moderní technologie. „Příští týden mám závěrečné jednání s ministerstvem školství o tom, jakým způsobem ho dostat do režimu povinných předmětů,“ řekl. Z únorového setkání rady vyplynulo, že by studenti předmět měli jednu hodinu týdně, nebo dvě hodiny jednou za dva týdny.

Dále čtěte: