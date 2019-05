Ve školách chybí šest tisíc pedagogů, část výuky zajišťují nekvalifikovaní učitelé

Ministerstvo v lednu a únoru v průzkumu zjišťovalo, kolik je ve školách kvalifikovaných učitelů, jaké mají aprobace a kolik učitelů ředitelé hledají. Dotazníky úřadu vyplnilo podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) 99 procent škol.

Podle Václava Jelena z oddělení školských statistik úřad zjistil, že školy mají nyní potíže se zajištěním nejméně šest tisíc pedagogů. V příštím roce by tento údaj mohl narůst na minimálně 11 tisíc učitelů, doplnil.

Podle Plagy výuku v těchto případech zajišťují většinou nekvalifikovaní lidé. „V některých krajích, a tuším, že v tomto ohledu byl nejhorší kraj Karlovarský, podíl výuky, který zabezpečují nekvalifikovaní učitelé, je přes deset procent,“ řekl ministr.

Podle průzkumu chybí zejména učitelé pro mateřské školy, učitelé pro první stupeň základní školy, matematikáři, angličtináři, češtináři a fyzikáři. Školy si ale stěžují i na nedostatek učitelů pro některé odborné středoškolské obory, jako je například strojírenství, elektrotechnika nebo telekomunikační a výpočetní technika, dodal Jelen.

Plaga uvedl, že průměrný věk pedagogů dosahuje 47,2 roku. Poukázal, že věk učitelů je vyšší zejména u nedostatkových aprobací, v některých případech je to podle něj i alarmující. Například fyzikářům na středních školách je v průměru kolem 51 let. Do školství nastupuje podle ministra nyní kolem tří tisíc čerstvých absolventů a zhruba čtyři tisíce učitelských míst se daří obsadit lidmi, kteří se po odchodu ze školství rozhodnou k profesi vrátit.

Současný nedostatek učitelů může podle ministra pomoct řešit úprava zákona o pedagogických pracovních, která by měla do škol pustit i lidi bez pedagogického vzdělání. Podle návrhu, který ministerstvo vypracovalo, by si měli do tří let pedagogické vzdělání doplnit a po nástupu do školy by jim měl pomáhat zkušenější učitel. Novelu zákona by podle ministra měla příští týden projednávat vláda.

Předchozí mimořádný průzkum nedostatku učitelů dělalo ministerstvo v roce 2015. Zhruba 17 procent ředitelů tehdy uvedlo, že chybí vyučující pro první stupeň základní školy. Přibližně 16 procent označilo za nedostatkové angličtináře, 15 procent učitele mateřských škol a 8,5 procenta fyzikáře. Matematikáři chyběli 5,3 procenta ředitelů, učitelé hudební výchovy 4,8 procenta, chemikáři 4,2 procenta, tělocvikáři 3,8 procenta, učitelé výtvarné výchovy 3,7 procenta a němčináři 3,1 procenta ředitelů.

V Česku je nyní 5287 mateřských škol, 4172 základních škol a 1290 středních škol. V mateřských školách pracuje 32 233 pedagogů, v základních školách 77 573 a ve středních školách 45 270 učitelů.

