Platy ve veřejné sféře porostou nejméně o 1500 korun. Tarify učitelů se zvednou o osm procent

Pracovníkům divadel, muzeí či knihoven i ostatních příspěvkových organizací by se měl od ledna zvednout výdělek nejméně o 1830 až 3180 korun podle jejich odbornosti a praxe, dodal.

Odměňování ve veřejném sektoru se řídí nyní pěti tabulkami. Od ledna by měly zůstat tabulky čtyři. První z nich má určovat základ výdělků úředníků, pracovníků kanceláří Parlamentu či prezidenta, pracovníků Akademie věd ČR, grantové či technologické agentury i zaměstnanců vězeňské služby, armády a policie. K nim by se přidali lidé z kultury, nezdravotnické profese ve zdravotnictví a technický personál. Druhá tabulka by připadla zdravotníkům, třetí lékařům a čtvrtá učitelům.

Přečtěte si:

Recese: už je tady zase

Burza cenných papírů, ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

„Jednoznačně jsme se (ve vládě) shodli, že školství je prioritou,“ řekl Plaga. Podle něj je důkazem to, že by si učitelé od roku 2015 do konce volebního období do roku 2021 měli polepšit průměrně o 18 tisíc korun.

Školské odbory vyhlásily v pátek stávku, která má být ve středu. Místo osmi procent chtěly dát do základů platů deset procent.

Dále čtěte:

Maléru naproti. Výdaje státu požírají vše, co přinesla konjunktura

Platové tabulky dokážou být matoucí. Abyste je rozluštili, musíte se umět správně zařadit

Odbory chtějí příští rok 45 miliard pro nemocnice. Je to lobbing, řekl Vojtěch