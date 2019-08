Soud definitivně zamítl Janouškovu žádost o prominutí trestu. Ve vězení zatím strávil rok a půl

„Mohu pouze potvrdit, že v případu bylo rozhodnuto,“ řekla mluvčí soudu Simona Heranová. Rozhodnutí podle ní bylo neveřejné a doposud nebylo rozesláno účastníkům řízení. Z justiční databáze však vyplynulo, že odvolací senát potvrdil březnový verdikt pražského městského soudu.

Mluvčí městského soudu Markéta Puci na jaře uvedla, že podle soudce jsou vzhledem k Janouškovu aktuálnímu zdravotnímu stavu nadále splněny podmínky pro přerušení výkonu trestu, nikoliv však pro jeho úplné prominutí.

Kauza Nagyová: vyšeřování pokračuje, pochybnosti zůstávají

Předseda senátu pražského městského soudu Tomáš Kubovec zamítl Janouškovu žádost o prominutí zbytku trestu už podruhé. Loni vzal mimo jiné v úvahu charakter lobbistovy trestné činnosti a to, že si odpykal pouze menší část uloženého trestu. Tentokrát soudce upozornil také na to, že při vyhovění žádosti by fakticky zanikla možnost trest v budoucnu vynutit, a že je tedy na místě obezřetný postup a zcela jednoznačné vyhodnocení Janouškova zdravotního stavu.

Opilý Janoušek srazil v roce 2012 ženu v pražské Michli. Původně čelil obžalobě z pokusu o vraždu, nakonec byl odsouzen za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. Trest nastoupil v listopadu 2014. V brněnské věznici zůstal do března 2016, potom byl dočasně propuštěn na svobodu.

