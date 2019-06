Jak se zbavit plastového odpadu: Američané z něj vyrábějí palivo

Zatímco státy Evropské unie se dohodly, že v rámci úsilí o omezení plastového odpadu by mělo být do roku 2029 recyklováno devět desetin plastových lahví, vědci z Washington State University pro ně mají jiné využití. Mohlo by se z nich stát palivo.

Bioinženýři z americké univerzity strávili posledních deset let vymýšlením a zdokonalováním procesu přeměny zemědělského odpadu na palivo. Po sklizni a zpracování kukuřice takto mohou být využity například zbytky listí a stonky.

Kromě biomasy se ale vědci zaměřili také na plast a svůj postup, při kterém odpad pomocí uhlíkového katalyzátoru mění na palivo, použili i na něj. „Všichni je používáme, ale svět má teď s plasty velký problém,“ řekl webu The Daily Beast Hanwu Lei, jeden ze členů vědeckého týmu. „Zeptali jsme se sami sebe, zda je možné z něj vytvořit něco užitečného.“

Katalyzátor je porézní materiál s vysokým obsahem uhlíku. Když se používá k výrobě paliva, pomáhá při odstraňování chemických vazeb uvnitř látek. Vědecký tým z Washington State University vyrábí katalyzátor ze zemědělské biomasy tím, že na něj aplikuje chemikálie a ohřívá je. Tento katalyzátor poté bioinženýři zkombinují v reaktoru s neošetřenou biomasou a přemění ho na palivo.

Všudypřítomné plasty: lidé týdně zkonzumují 5 gramů plastů

Vědci zjistili, že přeměna plastů na palivo je podobně jednoduchý proces. Plastový odpad (lahve, tašky) umístili vedle biomasy do svého reaktoru, poté nahradili kyslík dusíkem a ohřáli. Teplo rozložilo plast, jeho chemické vazby se rozpadly a tím z něj mohlo vzniknout palivo. Bez katalyzátoru by byl výsledkem procesu vosk.

Podle Leie jde o velmi jednoduchou proceduru, díky které by si například zemědělci mohli vytvářet vlastní diesel pro své stroje. Reaktor by podle něj ale mohl najít i komerční využití. Zájem o technologii prý projevují jak soukromé firmy, tak samosprávy.

Lei připouští, že je na čase definitivně opustit uhlíková paliva, nicméně tento projekt považuje za možný mezikrok k plně elektrické budoucnosti.

