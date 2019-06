Infografika: Plast nám chutná

Infografika, kontaminace pitné vody mikroplasty Autor: Euro

Intenzivní využívání umělých materiálů a jejich nedostatečná recyklace vede k přesycení světa plasty. Za posledních 18 let svět vyprodukoval více plastu než za půl druhého století od začátku využívání ropy do roku 2000. Jen čtvrtina vyrobeného plastu slouží svému účelu, zbytek je odpad. Třetina vyprodukovaného plastu kontaminuje přírodní zdroje a dostává se do vody i těl živočichů včetně lidí.