Molekuly svobody: tak Trumpova vláda propaguje americký zemní plyn

Vývoz zemního plynu ve zkapalněné formě je pro Spojené státy politickou prioritou. V posledních vyjádřeních americké ministerstvo energetiky dokonce tento fosilní zdroj nazývá plynem svobody nebo molekulami svobody. Na „rebranding“ fosilního zdroje v Trumpově administrativě posměšně upozornil deník The Guardian.

„Zvýšení exportní kapacity terminálu Freeport LNG je klíčové pro šíření plynu svobody po celém světě. Poskytne americkým spojencům dostupný zdroj čisté energie,“ napsal Mark Menezes z ministerstva energetiky.

Šéf amerického úřadu pro fosilní paliva Steven Winberg zase prohlásil: „Spojené státy mají za sebou další rok v rekordní produkci zemního plynu. Jsem rád, že ministerstvo energetiky dělá vše pro to, aby podpořilo systém, který umožňuje, aby molekuly americké svobody byly vyváženy do celého světa.“

Demokratický guvernér státu Washington Jay Inslee, jenž se chce ucházet v primárkách o post demokratického kandidáta na prezidenta, tuto rétoriku odsoudil jako nepovedený vtip. Nelíbí se mu, že americké úřady těmito slovy propagují zdroj, jenž přispívá ke globálním změnám klimatu.

This has to be a joke. (Remember freedom fries?) https://t.co/ei9Idg613X