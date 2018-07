Ředitel Nemocnice Na Homolce rezignoval kvůli výsledkům auditu

„My jsme se sešli, protože to považuju za korektní, nad závěry kontroly, kterou provedlo ministerstvo zdravotnictví v nemocnici. Týkala se nákupu, veřejných zakázek a podobně. On se rozhodl, že ukončí to působení. Rezignoval, a tím to pro mě je uzavřeno,“ řekl ministr ČT.

Podle čtvrtečních informací deníku Právo odhalila hloubková kontrola neplatné smlouvy za více než 400 milionů korun. Nemocnice to odmítla.

Vojtěch vedení nemocnice kritizoval již dříve. V lednu snížil managementu odměny na polovinu, protože nemocnice neukončila nákupy zdravotnického materiálu přes dceřinou firmu, díky které v minulosti nemusela vypisovat veřejné zakázky. Na problém upozorňovali Piráti, vedení nemocnice pochybení odmítalo. Ministr tehdy uvedl, že pokud nebude náprava do konce března, zváží personální změny.

Ředitel nemocnice Oliva na začátku roku řekl, že objednávky Holte Medical jsou na základě smlouvy uzavřené v roce 2016 a nové smlouvy nemocnice již neuzavírá. Nemocnice podle něj dál nákupy léků a přístrojů zajišťovala sama a od března měla převzít od Holte Medical i zbytek nákupů na základě výjimky. Tento postup kritizovaly Nejvyšší kontrolní úřad a ministerstvo zdravotnictví.

Ministerstvo loni v listopadu informovalo, že nemocnice přijala opatření k nápravě, všechny dceřiné společnosti měla zrušit do poloviny letošního roku. Nákup léků a zdravotnických prostředků prostřednictvím dceřiné společnosti bez výběrových řízení nemocnici umožňovala výjimka v zákoně o zadávání veřejných zakázek. Ministerstvo ji kritizovalo i při svých kontrolách.

Ministr Adam Vojtěch v minulosti odvolal ředitelku pražské Nemocnice Na Bulovce Andreu Vrbovskou nebo ředitele Fakultní nemocnice v Ostravě Svatopluka Němečka. Vrbovskou nahradil od května František Novák, i toho ale ministr v červenci odvolal v souvislosti se staršími zakázkami.

