Babiš: Jsme legitimní vláda, čistky neprovádíme

„Jsem celkem rozpačitý, nechápu, proč byla svolána tato mimořádná schůze,“ uvedl Babiš. Podotkl, že hnutí ANO vede jednání s dalšími stranami s cílem sestavit stabilní kabinet s důvěrou. „Vláda v demisi je zcela legitimní a není ústavou omezena v pravomocích. Nechceme vládnout v demisi, když získáme důvěru, budeme pracovat úplně stejně,“ řekl.

Personální změny, které vláda provedla, ministerský předseda hájil. Opozice kritizuje odvolávání náměstků ve státní službě nebo šéfů fakultních nemocnic. Kritizuje i údajný Babišův tlak na rezignaci ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína.

Premiér řekl, že při systemizaci míst ve státní službě vláda snížila počet politických náměstků z 31 na 20 a zrušila 14 náměstků pro řízení. Připomněl personální změny za ministerského předsedy (ODS) Mirka Topolánka, kterým se říkalo noc dlouhých nožů. „My to neděláme takhle, my to neděláme politicky. My to děláme podle kvality lidí,“ zdůraznil Babiš. Odmítl informace, že by měl mít seznam vedoucích úředníků, kteří jsou členy ČSSD, a poukázal na to, že si ponechal státního tajemníka pro EU Aleše Chmelaře (ČSSD).

Makáme i v demisi. Letos se budou měnit daňové zákony, odpadový i horní zákon

Babišova vláda v demisi má legitimitu jen svítit a topit, řekl Fiala. Je nutné, aby se kabinet choval zdrženlivě, jde o otázku dobrých mravů, dodal.

Předseda ODS navíc soudí, že nynější vláda v demisi není běžnou vládou bez důvěry poslanců. „Nejste premiérem, který vedl jednání, aby sestavil koalici,“ řekl Babišovi. Kabinet podle něho vznikl především na základě „ústavní svévole“ prezidenta Miloše Zemana s cílem, aby co nejdříve skončila předchozí vláda v demisi Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Vláda v demisi a bez důvěry, která vznikla jen na základě ústavní svévole prezidenta Zemana, nemá legitimitu na provádění rozsáhlých personálních změn, zvláště v bezpečnostních a zpravodajských službách. Navrhujeme dnes v PS usnesení, v němž po vládě požadujeme zdrženlivost. — Petr Fiala (@P_Fiala) 9. března 2018

Fiala také připomněl Babišovo trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo a podotkl, že kabinet žije s tichou podporou KSČM a SPD. „Zatím je fungování této jednobarevné menšinové vlády s tichou podporou komunistů de facto jakýmsi podvodem na občanech a tato vláda musí být ve všech podstatných věcech zdrženlivá,“ dodal.

Vláda v demisi by měla podle předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka přistoupit k politickým čistkám až poté, co dostane důvěru Sněmovny pravděpodobně díky hlasům radikální levice a extremistů, tedy KSČM a SPD.

„Chápu, že jste nedočkaví,“ uvedl Bělobrádek. Zdůraznil ale, že vláda, která nemá důvěru Sněmovny, nemá dělat všechno to, co vláda s důvěrou dolní komory. Měla by podle předsedy lidovců dodržovat i nepsané zvyklosti podobné těm, že se „nesmrká do rukávu a nechodí na záchod na veřejných místech.“

Bělobrádek nynější vládě vytkl, že systemizaci využívá k tomu, aby vyhodila lidi pro osobní spory nebo pro jejich kontakt s nějakou politickou stranou. Jako příklad uvedl postup ministra zemědělství Jiřího Milka (za ANO), který v den nástupu do funkce rozhodl o zrušení sekce ekonomiky a informačních technologií v čele s náměstkem Zdeňkem Adamcem, který podle Bělobrádka ušetřil státu 900 milionů korun.

„Vláda bez důvěry odvolává někoho pro ztrátu důvěry. Vždyť je to protimluv,“ uvedl předseda poslanců STAN Jan Farský k tomu, jak někteří členové kabinetu zdůvodňovali personální změny na svých úřadech.

Ne čistka, ale zefektivnění činnosti

Například ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO) uvedla, že odvolání čtyř náměstků nebylo čistkou, ale snahou zefektivnit činnost ministerstva. Podobně svůj postup hájili ministryně financí Alena Schillerová nebo ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner. Ministr zahraničí Martin Stropnický odmítl, že by odvolání jeho dvou náměstků bylo nějakou masivní výměnou.

ODS chtěla na mimořádné schůzi vládu vyzvat, aby nevynucené personální změny neprováděla a nepředkládala návrh změn služebního zákona. Kabinet za necelé tři měsíce od svého jmenování využil k personálním změnám na ministerstvech nynější služební zákon, o místo však také přišli například generální ředitel České pošty Martin Elkán, šéf agentury CzechInvest Karel Kučera či ředitelé fakultních nemocnic Na Bulovce a v Ostravě Andrea Vrbovská a Svatopluk Němeček.

Pro schválení programu hlasovalo 59 ze 154 přítomných poslanců, proti byli čtyři. Většina poslanců se hlasování zdržela. Uskutečnění schůze nepodpořili členové dolní komory ANO, SPD a KSČM. O návrhu opozice se tak nehlasovalo.

Přečtěte si také: