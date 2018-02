Kabinet v demisi pokračuje v čistce. Vojtěch odvolal svého předchůdce Němečka

Němeček podle ministerstva také vyváděl lukrativní obory do soukromých rukou. „V následujících měsících zahájí ministerstvo veřejnosprávní kontrolu zaměřenou na hospodaření a finanční operace nemocnice. Novému vedení doporučí zadání externího auditu,“ uvedla k Němečkově odvolání mluvčí ministerstva Gabriela Štěpányová.

Řízením nemocnice nebyl dočasně pověřen žádný z šesti náměstků ředitele, ale lékař Evžen Machytka, který v nemocnici působí na oddělení gastroenterologie a vyučuje na lékařské fakultě. Podle ministerstva je zkušený manažer, má zahraniční zkušenosti a věnuje se výzkumu. Ministerstvo chce na místo nového ředitele v nejbližší době vypsat výběrové řízení.

Němeček byl ministrem zdravotnictví do listopadu 2016, nahradil ho stranický kolega Miloslav Ludvík, který před nástupem byl a nyní opět je ředitelem Fakultní nemocnice v Motole. Němeček měl spory s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO) ještě v době, kdy Babiš působil jako ministr financí. V listopadu 2014 na něj Babiš podal trestní oznámení kvůli nákupu zdravotnického přístroje pro nemocnici, roztržkami se zabývala i koaliční rada bývalé vlády ANO, ČSSD a lidovců. Němeček zase například řekl, že Babišem v té době vlastněná média o něm lžou se záměrem ho poškodit.

K dnešnímu dni jsem byl prostřednictvím televize odvolán naším SuperStar ministrem. Na uvedené důvody mohu odpovědět slovy jeho šéfa: lži, kecy a účelovka. Vláda bez důvěry si prostě vyřizuje účty. Lacino se nedám. — Svatopluk Němeček (@NemecekSva) 9. února 2018

Němeček: Vláda bez důvěry si vyřizuje účty

„K dnešnímu dni jsem byl prostřednictvím televize odvolán naším SuperStar ministrem. Na uvedené důvody mohu odpovědět slovy jeho šéfa: lži, kecy a účelovka. Vláda bez důvěry si prostě vyřizuje účty. Lacino se nedám,“ napsal Němeček na twitteru. Zdravotnickému deníku řekl, že zvažuje i právní kroky.

Dodal, že do dneška od ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha (za ANO) ani od jiných představitelů úřadu neslyšel žádné vyjádření nespokojenosti se svojí prací. „Jedná se o pokračování politicky motivované čistky,“ uvedl Němeček.

Své odvolání považuje za účelové a bezdůvodné. Nemocnice podle něj v loňském roce vykázala rekordní hospodářský výsledek, zisk 111,2 milionu korun. Ministrova slova o „odborné destabilizaci“ nemocnice podle Němečka poškozují její dobré jméno.

Ostravská fakultní nemocnice loni hospodařila se ziskem 111,2 milionu korun, což je zhruba o 80 milionů korun víc než v předchozím roce. Obrat přesáhl pět miliard korun.

Další personální rozhodnutí vlády v demisi:

Od nástupu nového vedení ministerstva zdravotnictví loni v prosinci skončil kromě ředitelů nemocnic Němečka a Vrbovské také ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zdeněk Blahuta a dva odborní náměstci ministra Tom Phillipp a Petr Landa, jejichž sekce byly sloučeny před koncem roku při změnách organizační struktury ministerstva.

Babiš odvolání schvaluje „Adam Vojtěch má moji důvěru, že dělá jako ministr správné kroky. Zadal audit, který ukázal, že za Němečkovy doby se na ministerstvu utrácely peníze bez faktur a plnění,“ připomněl premiér v demisi Andrej Babiš nedávno publikované závěry auditu, který odhalil chyby v mediálním odboru ministerstva z dob Němečkova vedení.



Premiér dále uvedl, že Němečkovy postupy kritizoval už v době minulé vlády. „Pořád chtěl víc peněz do resortu a neuměl říct, na co je hodlá použít, neměl přehledy výdajů, sliboval navýšení platů lékařům a sestrám a ani to pořádně nesplnil. Dokonce jsem ještě jako ministr financí dával trestní oznámení na nákup kybernetického nože, když byl ještě ředitelem nemocnice v Ostravě,“ dodal Babiš.

Odešli také dva političtí náměstci, Lenka Teska Arnoštová (ČSSD) a Kamal Farhan (ANO). Arnoštovou nahradila bývalá šéfka české kanceláře Světové zdravotnické organizace Alena Šteflová. Farhan se stal poslancem. Jeho místo ministr podle dřívějšího vyjádření v brzké době obsazovat nehodlá.

Hledání nových zaměstnanců ministerstva může komplikovat pracovní neschopnost státního tajemníka ministerstva zdravotnictví Ivo Benedy, na kterou upozornil server Seznam Zprávy. Podle serveru odešel na nemocenskou po jednom sporu. Nové úředníky do poměrů podle služebního zákona může místo Benedy přijímat jen takzvaný superúředník, tedy náměstek ministra vnitra Josef Postránecký.

Babišova osobní msta?

Zástupci sněmovní opozice mají Němečkovo odvolání za osobní mstu premiéra v demisi Andreje Babiše i prvek jeho vyjednávací taktiky pro skládání druhé vlády. Většina soudí, že Vojtěch na podobný krok mandát má, bez důvěry Sněmovny by ale měl postupovat uvážlivě a ne v rozporu s dobrými mravy. Z oslovených politiků postup nekritizoval pouze šéf hnutí SPD Tomio Okamura.

„Ministři v demisi by neměli dělat nevratné zásadní kroky, ale odvolat v případě nutnosti ředitele není nijak zásadní ani nevratné,“ uvedl Okamura.

„Ministr může odvolat ředitele kdykoli. Ovšem při rekordním zisku nemocnice to opravdu vypadá spíše na osobní mstu, protože se Andrej Babiš svojí nenávistí k němu nikdy netajil,“ řekl předseda lidovců Pavel Bělobrádek.

Podle místopředsedy Pirátů Jakuba Michálka je za odvoláním Němečka čistě pragmatický tlak Andreje Babiše, jak donutit ČSSD ke vstupu do vlády. „Vyhání socany z teplých místeček, aby se zvýšila podpora mezi členy k vládnímu angažmá. Špinavá politika jako vždy,“ myslí si.

Podle Němečkova stranického kolegy Lubomíra Zaorálka je současná vláda naprosto neregulérní. „Ministři nemají mandát k ničemu než k údržbě a měli by se zdržet jakýchkoli podobných kroků,“ sdělil. Zdrženlivost a uvážlivost by očekával od Vojtěcha také šéf sněmovního klubu sociálních demokratů Jan Chvojka.

Jak to, bezdůvodné? Andrej Adamovi hovoril : Odjebaj ho... To je pro pana ministra důvod dostatečný. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 9. února 2018

„I vláda bez důvěry a v demisi má na to bohužel pravomoc, neslučuje se to ale s dobrými mravy - ministr bez důvěry by takové kroky dělat neměl,“ uvedl předseda hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík.

Mandát k odvolání osob v Němečkově postavení by měl mít ministr podle místopředsedy KSČM Jiřího Dolejše jedině v případě závažných pochybení a nebezpečí z prodlení. „Obecně by měl být ministr v demisi uvážlivý v takových rozhodnutích,“ míní.

Podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska Vojtěch plnil zadání Babiše. „Andrej Adamovi hovoril: Odjebaj ho… To je pro pana ministra důvod dostatečný,“ uvedl na twitteru.

