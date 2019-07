První byt vyvlastněn. Barcelona zahájila tvrdý postup proti nepoužívaným nemovitostem

K vyvlastnění údajně zanedbávaného domu už před měsícem sáhl Berlín. Hlavní město Německa dočasně odebralo majiteli nájemní dům ve čtvrti Steglitz-Zehlendorf, který chce opravit a znovu uvést do provozuschopného stavu. Náklady na rekonstrukci by pak měl nést právě majitel domu.

Levicová starostka Barcelony Colauová, která v červnu začala své druhé volební období, nyní využila zákon, který katalánský parlament schválil v roce 2016. Na jeho základě může město odebrat byty společnostem, které mají ve vlastnictví více realit, za předpokladu, že je byt po dobu alespoň dvou let prázdný. Tyto byty pak mohou zůstat ve vlastnictví města čtyři až deset let. Platnost zákona později na podnět bývalé španělské vlády pozastavil ústavní soud, poté, co neshledal jeho závadnost, jej ale povolil.

Sporný zákon může být aplikován jen v oblastech s vysokou poptávkou po bydlení. Po odhalení prázdného bytu musí městská rada oslovit majitele a požádat jej, aby nemovitost dal k dispozici k používání v rámci sociálního bydlení. Pokud vlastník odmítne, nebo neodpoví, má město příležitost přistoupit k vyvlastnění.

Neobývaný byt odhalilo město díky registru rezidentů a absenci plateb za služby. „Tento prázdný byt se nyní stane součástí městského bytového fondu po dobu deseti let,“ řekla Lucía Martínová, členka městské rady, která má na starosti otázku bydlení. Zároveň dodala, že nařízení k vyvlastnění je připraveno už na dalších sedm bytů ve vlastnictví bank.

Energie do rukou lidí: španělská města se uchylují k radikální zelené politice

Solární panely v Barceloně, ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

Banka BBVA však s vyvlastněním svého bytu nesouhlasí. Podle jejího vyjádření udělalo město chybu a proti jejímu kroku se hodlá bránit soudní cestou. „Není pravda, že by byl byt po dobu dvou let neobývaný. V současnosti v něm bydlí znevýhodněná rodina,“ uvedl mluvčí banky pro britský list The Telegraph.

Prioritami barcelonské starostky jsou kromě jiného ochrana obyvatel města před nadměrným turismem a realitním boomem. Kromě toho prosazuje využívání solárních panelů na městských budovách a nákup certifikované zelené elektřiny přímo od výrobců. Městská doprava by podle jejího názoru měla využívat výhradně zelené zdroje.

